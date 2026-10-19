Башкирский «Салават Юлаев» во Владивостоке уступил «Адмиралу»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях уступил «Адмиралу» со счётом 0:2.
С самого начала команды играли активно, яркими моментами в атаке отметились Девин Броссо и Джек Родуолд. Но первая 20-минутка прошла без заброшенных шайб.
Во втором периоде команда Виктора Козлова продолжала создавать опасные моменты у ворот хозяев, однако броскам не хватало точности, переиграть вратаря Никиту Бояркина «юлаевцам» не удалось.
В начале третьего периода «Адмирал» наконец смог открыть счёт в матче — шайбу в верхний угол ворот уфимцев забросил новичок команды Борна Рендулич. «Салавату Юлаеву» не удавалось сравнять счёт. В итоге хозяева на последней минуте сумели забросить ещё одну шайбу в пустые ворота.
Как сообщили в пресс-службе клуба, матч против «Адмирала» стал для уфимцев особенным: капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин на льду «Фетисов Арены» проводил свой 1000-й матч в КХЛ.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом».
Ранее мы сообщали, что «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Амур».
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