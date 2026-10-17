«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Амур»

ХК «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях переиграл «Амур» со счётом 4:3. Стартовый отрезок первого периода команды начали в хорошем темпе - игра проходила практически без средней зоны. На 10-й минуте Александр Жаровский классно сыграл на синей линии, сохранил шайбу под давлением и прорвался к воротам, но броску немного не хватило точности. Практически тут же хозяева заработали большинство, которое точным броском реализовал Дмитрий Костенко. В концовке периода «тигры» снова забросили, однако после просмотра было установлено, что шайба пересекла линию ворот после окончания времени.

В начале второй двадцатиминутке дальневосточники не только реализовали ещё одно большинство, но и довели счёт до крупного – отличились Вячеслав Войнов и Фёдор Храпов. Юлаевцы стоически перенесли неудачу и весьма быстро в игру вернулись: Шелдон Ремпал после поперечного паса Девина Броссо неотразимо бросил в дальний угол. На позитивный импульс успеха уфимцы очень быстро забросили вторую шайбу: Девин Броссо классным пасом нашёл Александра Жаровского, который стильно переиграл Максима Дорожко. Меньше минуты потребовалось команде Виктора Козлова на то, чтобы счёт сравнять. Максим Кузнецов мастерски пасом разрезал зону соперника, а Денис Орлович-Грудков броском в касание отправил шайбу прямиков в дальнюю девятку, а Дорожко - на скамейку запасных. Его место в воротах занял Александр Трушков.



В дебюте третьего периода уфимцы вышли вперёд! Мэттью Маджио подкараулил отскок на пятачке и пробил Трушкова. После команды поочередно поиграли в большинстве, но безрезультатно. В итоге игра дошла до нервной концовки, в которой юлаевцы сумели сыграть уверенно и завоевали 2 очка.