Башкирская слаломистка Алсу Миназова стала чемпионкой России

Спортсменка из Башкирии Алсу Миназова завоевала три медали на чемпионате России по гребному слалому. Чемпионат России прошел в минувшие выходные в Московской области.
Как отметил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов, башкирская слаломистка в очередной раз доказала статус лидера сборной России. Миназова стала чемпионкой в олимпийском классе каяк-кросса (хиты), серебряным призером в новой дисциплине каяк-кросс спринт и завоевала бронзовую медаль в каяке-одиночке.
По словам Хабибова, в ноябре сборная России проведет официальный тренировочный сбор в Уфе на комплексе сооружений для гребного слалома. Вице-премьер поручил региональной Федерации подготовиться к приезду национальной команды.
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