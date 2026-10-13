Башкирская слаломистка Алсу Миназова стала чемпионкой России

Спортсменка из Башкирии Алсу Миназова завоевала три медали на чемпионате России по гребному слалому. Чемпионат России прошел в минувшие выходные в Московской области.

Как отметил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов, башкирская слаломистка в очередной раз доказала статус лидера сборной России. Миназова стала чемпионкой в олимпийском классе каяк-кросса (хиты), серебряным призером в новой дисциплине каяк-кросс спринт и завоевала бронзовую медаль в каяке-одиночке.

По словам Хабибова, в ноябре сборная России проведет официальный тренировочный сбор в Уфе на комплексе сооружений для гребного слалома. Вице-премьер поручил региональной Федерации подготовиться к приезду национальной команды.

Ранее Башинформ сообщал о триумфе башкирских спортсменов на Кубке мира по тхэквондо ИТФ.