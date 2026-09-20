За олимпийской мечтой: как уфимка стала лучшей слаломисткой в мире

Сегодня Алсу Миназова прославляет Башкирию на мировом уровне. На недавней Спартакиаде народов России уроженка Илишевского района взяла золотую и серебряную медали и вновь подтвердила, что она лучшая слаломистка не только в нашей стране, но и в мире.
Между стартами Алсу Миназова в интервью «Башинформу» рассказала, как гребной слалом стал её судьбой, кто помог подняться на вершину, а также призналась, что пока не думает о замужестве — впереди её ждут Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.
«Как пришли в спорт?» В памяти Алсу Миназовой самые тёплые картинки из детства: маленькая девочка купается в реке Куляшты (в деревне Кадырово Илишевского района), брызги воды, звонкие голоса и смех... Спустя годы эти детские игры и забавы унесут ее навстречу мечте — так зародилась у юной девочки любовь к воде. Сначала это было плавание, а после переезда семьи в Уфу Алсу записалась в секцию гребного слалома.
«Все лето в деревне купалась и набиралась опыта. И вот, во дворе у одной девочки узнала, что она занимается в клубе гребного слалома „Волна“. Сразу заинтересовалась и записалась в эту секцию. Как сейчас помню свой первый переворот. Тренер посадил за собой на лодку и говорит: „Держись за меня“. И резко вместе со мной ушел под воду и через три секунды встал. Кто-то после первого переворота же ушел из гребного слалома, а для меня это казалось супервесёлым», — вспоминает с улыбкой Алсу.
В те годы гребной слалом считался редким видом спорта, не было еще современных гребных комплексов и каналов. Юным спортсменам вместе с тренерами приходилось носить мешки с песком, чтобы создавать необходимый рельеф и препятствия на сбросном канале ТЭЦ. Миназовой просто нравилось играть и дружить с водной стихией. А после поражения на первом турнире поймала кураж и стала еще упорнее заниматься.
«На первых соревнованиях в Новгородской области перевернулась прямо перед сливом и смогла встать только с шестой попытки. Помню, когда поднялась, весь берег мне аплодировал — за то, что я не покинула лодку, а боролась до последнего», — говорит спортсменка.
Решительная и шустрая, в 14 лет Алсу не сидела на месте — решила поехать учиться в Москву в училище олимпийского резерва. И вот первый большой успех — она завоевала золото на первенстве России.
«На первенстве России среди юниорок до 16 лет выиграла золото и получила возможность поехать на сборы в Словакию. Но так как у меня особых результатов не было, выезд не оплачивался. Тренеры мне сказали, что я перспективная. А мои родители после переезда только начали строиться, и особо возможностей не было. Несмотря на это, они откуда-то нашли деньги и отправили меня тренироваться в Словакию. Мои близкие буквально подарили мне путевку в большой спорт», — поделилась Алсу.
Для Алсу Миназовой самой дорогой победой остаётся золото на Кубке России. Именно тогда 18-летняя спортсменка отобралась первым номером в состав сборной России. Дальше были чемпионаты, Кубки мира, а потом и Олимпиада в Токио, которая казалась ей далекой мечтой. Алсу стала первой в истории спортсменкой, которая представила Россию в каноэ на Олимпиаде.
Уроженка Башкирии ничуть не потерялась рядом с мировыми звездами, достойно выступила и пробилась в полуфинал Олимпиады. Но дальше в упорной борьбе совершила одну-единственную ошибку, которая не пустила ее в десятку финалисток.
«Я видела Олимпийские игры только по телевизору. А там атмосфера совершенно другая: все серьезно готовятся, крутые спортсмены, были и мои кумиры. Собрались лучшие из лучших, по одному спортсмену из стран, которые приехали туда просто выгрызать победу и бороться. Я очень сильно переживала, временами было страшно. Но в целом получила очень хороший опыт», — рассказала Алсу.
Невольно задаюсь вопросом: «Как маленькой девочке из небольшого села удалось добраться до таких высот?».
«Наверное, у нас были очень классные тренеры. Это Валентина Петровна Егорова, Николай Сергеевич Волков, которые очень умело завлекают в гребной слалом. Они смогли нам привить любовь к этому спорту и показали, какие здесь есть возможности, насколько это круто. Их наставления и сейчас помогают нам: где-то нужно потерпеть, а где-то упорством брать. Если внутри было бы пусто, я не смогла бы перенести трехлетнее отстранение, а потом возвращение практически с нуля на международную арену», — говорит Алсу и выразила надежду, что новый гребной комплекс в Уфе воспитает ещё не одно поколение чемпионов.
Каждый год десятки мировых стартов, выезды, сборы… Не все этапы получаются гладкими в карьере башкирской слаломистки. Например, в 2022 году перед важными соревнованиями у Алсу Миназовой пытались украсть лодку и даже помешали стартам. Но Алсу, человек с открытым сердцем и доброй душой, всё принимает с пониманием и сохраняет честь. Какие бы трудности ни были, она продолжает работать и идти за своей мечтой.
Кстати, о мечте. Сейчас Миназова все свои силы бросила на подготовку к важным стартам — Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе. В ее планах — вернуться на главную «сцену» еще более опытной и более быстрой, и наконец взять олимпийскую медаль.
«Сейчас я выросла, уже по-другому ощущается гребной слалом. Поэтому хочется попасть ещё на одни Олимпийские игры. С 1 января с российских спортсменов должны снять ограничения. Мы уже сейчас в сторону Лос-Анджелеса гребем. Кроме тренировок и сборов, нужно продолжать выступать и на международных стартах. Ведь каждый канал индивидуален, специфичен, и вода везде разная, именно «накатывание», чувство воды и лодки важны», — рассказала Алсу.
«А какая верхняя возрастная планка в слаломе?» — поинтересовался я.
«У нас довольно возрастной вид спорта, потому что здесь важен опыт, умение чувствовать воду, работать с ней. В гребном слаломе считается, что девушки на пик формы выходят в 28-30 лет. Есть спортсменки, которые в 38 лет выигрывают медали на ОИ. Сейчас даже пошла тенденция, что девушки в зимний период успевают родить ребенка и возвращаются в спорт. Это очень мило, когда они приезжают на соревнования, на сборы с детьми, мужьями, бабушками и продолжают выступать», — рассказала Алсу.
«А как у вас в этом плане, или все-таки спорт — в приоритете?» — спрашиваю у Алсу.
«Сейчас я не в отношениях. Конечно, хочется большую семью, деток. Но до следующих Олимпийских игр нужно еще усиленно заниматься. Пока что я живу в таком графике, что постоянно в разъездах, на соревнованиях, сборах. Если дома, то я на учёбе, недавно поступила в Российский университет спорта по направлению режиссёр массовых спортивно-развлекательных мероприятий. Эта учеба для меня как отдушина, здесь очень много разного творчества: и сценическая речь, и постановки делаем, и играем на сцене», — подытожила Алсу Миназова.
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