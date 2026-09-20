За олимпийской мечтой: как уфимка стала лучшей слаломисткой в мире

В те годы гребной слалом считался редким видом спорта, не было еще современных гребных комплексов и каналов. Юным спортсменам вместе с тренерами приходилось носить мешки с песком, чтобы создавать необходимый рельеф и препятствия на сбросном канале ТЭЦ. Миназовой просто нравилось играть и дружить с водной стихией. А после поражения на первом турнире поймала кураж и стала еще упорнее заниматься.

«На первых соревнованиях в Новгородской области перевернулась прямо перед сливом и смогла встать только с шестой попытки. Помню, когда поднялась, весь берег мне аплодировал — за то, что я не покинула лодку, а боролась до последнего», — говорит спортсменка.

Решительная и шустрая, в 14 лет Алсу не сидела на месте — решила поехать учиться в Москву в училище олимпийского резерва. И вот первый большой успех — она завоевала золото на первенстве России.

«На первенстве России среди юниорок до 16 лет выиграла золото и получила возможность поехать на сборы в Словакию. Но так как у меня особых результатов не было, выезд не оплачивался. Тренеры мне сказали, что я перспективная. А мои родители после переезда только начали строиться, и особо возможностей не было. Несмотря на это, они откуда-то нашли деньги и отправили меня тренироваться в Словакию. Мои близкие буквально подарили мне путевку в большой спорт», — поделилась Алсу.