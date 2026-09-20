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09:00 (UTC+5), 20 Сентября 2026

За олимпийской мечтой: как уфимка стала лучшей слаломисткой в мире

За победами самой титулованной российской слаломистки Алсу Миназовой — не только годы тренировок, но и люди, однажды поверившие в маленькую и шуструю девочку. Ее путь начался на сбросном канале ТЭЦ в Уфе, тогда не было ни современных комплексов, ни каналов, а только желание побеждать, труд и поддержка наставников, основоположников башкирского гребного слалома.

Фото: Алексей Сулима | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
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Сегодня Алсу Миназова прославляет Башкирию на мировом уровне. На недавней Спартакиаде народов России уроженка Илишевского района взяла золотую и серебряную медали и вновь подтвердила, что она лучшая слаломистка не только в нашей стране, но и в мире.

Между стартами Алсу Миназова в интервью «Башинформу» рассказала, как гребной слалом стал её судьбой, кто помог подняться на вершину, а также призналась, что пока не думает о замужестве — впереди её ждут Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Алексей Сулима предоставлено «Башинформу»
Алексей Сулима предоставлено «Башинформу»
Алексей Сулима предоставлено «Башинформу»
Фото: Алексей Сулима | предоставлено «Башинформу»
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Первый переворот

«Как пришли в спорт?» В памяти Алсу Миназовой самые тёплые картинки из детства: маленькая девочка купается в реке Куляшты (в деревне Кадырово Илишевского района), брызги воды, звонкие голоса и смех... Спустя годы эти детские игры и забавы унесут ее навстречу мечте — так зародилась у юной девочки любовь к воде. Сначала это было плавание, а после переезда семьи в Уфу Алсу записалась в секцию гребного слалома.

«Все лето в деревне купалась и набиралась опыта. И вот, во дворе у одной девочки узнала, что она занимается в клубе гребного слалома „Волна“. Сразу заинтересовалась и записалась в эту секцию. Как сейчас помню свой первый переворот. Тренер посадил за собой на лодку и говорит: „Держись за меня“. И резко вместе со мной ушел под воду и через три секунды встал. Кто-то после первого переворота же ушел из гребного слалома, а для меня это казалось супервесёлым», — вспоминает с улыбкой Алсу.

Ильшат Ахметов предоставлено минспортом РБ «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено минспортом РБ «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено минспортом РБ «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено минспортом РБ «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено минспортом РБ «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено минспортом РБ «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено минспортом РБ «Башинформу»
Фото: Ильшат Ахметов | предоставлено минспортом РБ «Башинформу»
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В те годы гребной слалом считался редким видом спорта, не было еще современных гребных комплексов и каналов. Юным спортсменам вместе с тренерами приходилось носить мешки с песком, чтобы создавать необходимый рельеф и препятствия на сбросном канале ТЭЦ. Миназовой просто нравилось играть и дружить с водной стихией. А после поражения на первом турнире поймала кураж и стала еще упорнее заниматься.    

«На первых соревнованиях в Новгородской области перевернулась прямо перед сливом и смогла встать только с шестой попытки. Помню, когда поднялась, весь берег мне аплодировал — за то, что я не покинула лодку, а боролась до последнего», — говорит спортсменка.

Решительная и шустрая, в 14 лет Алсу не сидела на месте — решила поехать учиться в Москву в училище олимпийского резерва. И вот первый большой успех — она завоевала золото на первенстве России.

«На первенстве России среди юниорок до 16 лет выиграла золото и получила возможность поехать на сборы в Словакию. Но так как у меня особых результатов не было, выезд не оплачивался. Тренеры мне сказали, что я перспективная. А мои родители после переезда только начали строиться, и особо возможностей не было. Несмотря на это, они откуда-то нашли деньги и отправили меня тренироваться в Словакию. Мои близкие буквально подарили мне путевку в большой спорт», — поделилась Алсу.

Алексей Сулима предоставлено «Башинформу»
Фото: Алексей Сулима | предоставлено «Башинформу»

Первый номер сборной России

Для Алсу Миназовой самой дорогой победой остаётся золото на Кубке России. Именно тогда 18-летняя спортсменка отобралась первым номером в состав сборной России. Дальше были чемпионаты, Кубки мира, а потом и Олимпиада в Токио, которая казалась ей далекой мечтой. Алсу стала первой в истории спортсменкой, которая представила Россию в каноэ на Олимпиаде.

Уроженка Башкирии ничуть не потерялась рядом с мировыми звездами, достойно выступила и пробилась в полуфинал Олимпиады. Но дальше в упорной борьбе совершила одну-единственную ошибку, которая не пустила ее в десятку финалисток.

«Я видела Олимпийские игры только по телевизору. А там атмосфера совершенно другая: все серьезно готовятся, крутые спортсмены, были и мои кумиры. Собрались лучшие из лучших, по одному спортсмену из стран, которые приехали туда просто выгрызать победу и бороться. Я очень сильно переживала, временами было страшно. Но в целом получила очень хороший опыт», — рассказала Алсу.

Алсу Миназова из Уфы завоевала серебро на чемпионате мира в Австралии
Спорт

Невольно задаюсь вопросом: «Как маленькой девочке из небольшого села удалось добраться до таких высот?».

«Наверное, у нас были очень классные тренеры. Это Валентина Петровна Егорова, Николай Сергеевич Волков, которые очень умело завлекают в гребной слалом. Они смогли нам привить любовь к этому спорту и показали, какие здесь есть возможности, насколько это круто. Их наставления и сейчас помогают нам: где-то нужно потерпеть, а где-то упорством брать. Если внутри было бы пусто, я не смогла бы перенести трехлетнее отстранение, а потом возвращение практически с нуля на международную арену», — говорит Алсу и выразила надежду, что новый гребной комплекс в Уфе воспитает ещё не одно поколение чемпионов.

Каждый год десятки мировых стартов, выезды, сборы… Не все этапы получаются гладкими в карьере башкирской слаломистки. Например, в 2022 году перед важными соревнованиями у Алсу Миназовой пытались украсть лодку и даже помешали стартам. Но Алсу, человек с открытым сердцем и доброй душой, всё принимает с пониманием и сохраняет честь. Какие бы трудности ни были, она продолжает работать и идти за своей мечтой.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Алсу Миназова предоставлено «Башинформу»
Ильшат Ахметов предоставлено минспортом РБ «Башинформу»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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На первом месте — спорт

Кстати, о мечте. Сейчас Миназова все свои силы бросила на подготовку к важным стартам — Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе. В ее планах — вернуться на главную «сцену» еще более опытной и более быстрой, и наконец взять олимпийскую медаль.

«Сейчас я выросла, уже по-другому ощущается гребной слалом. Поэтому хочется попасть ещё на одни Олимпийские игры. С 1 января с российских спортсменов должны снять ограничения. Мы уже сейчас в сторону Лос-Анджелеса гребем. Кроме тренировок и сборов, нужно продолжать выступать и на международных стартах. Ведь каждый канал индивидуален, специфичен, и вода везде разная, именно «накатывание», чувство воды и лодки важны», — рассказала Алсу.

Алексей Сулима предоставлено «Башинформу»
Алексей Сулима предоставлено «Башинформу»
Фото: Алексей Сулима | предоставлено «Башинформу»
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«А какая верхняя возрастная планка в слаломе?» — поинтересовался я.

«У нас довольно возрастной вид спорта, потому что здесь важен опыт, умение чувствовать воду, работать с ней. В гребном слаломе считается, что девушки на пик формы выходят в 28-30 лет. Есть спортсменки, которые в 38 лет выигрывают медали на ОИ. Сейчас даже пошла тенденция, что девушки в зимний период успевают родить ребенка и возвращаются в спорт. Это очень мило, когда они приезжают на соревнования, на сборы с детьми, мужьями, бабушками и продолжают выступать», — рассказала Алсу.

«А как у вас в этом плане, или все-таки спорт — в приоритете?» — спрашиваю у Алсу.

«Сейчас я не в отношениях. Конечно, хочется большую семью, деток. Но до следующих Олимпийских игр нужно еще усиленно заниматься. Пока что я живу в таком графике, что постоянно в разъездах, на соревнованиях, сборах. Если дома, то я на учёбе, недавно поступила в Российский университет спорта по направлению режиссёр массовых спортивно-развлекательных мероприятий. Эта учеба для меня как отдушина, здесь очень много разного творчества: и сценическая речь, и постановки делаем, и играем на сцене», — подытожила Алсу Миназова.

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