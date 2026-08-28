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15:45 (UTC+5), 28 Августа 2026

Возвращение чемпиона: Роман Загретдинов готов вести «Динамо» к вершинам

Воспитанник башкирского баскетбола, чемпион Суперлиги Роман Загретдинов вернулся в родной регион. Один из лучших центровых страны много лет играл в разных российских клубах, завоевал несколько трофеев, индивидуальных званий — и теперь будет защищать цвета уфимского «Динамо».

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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По итогам прошлого сезона Суперлиги уроженец Учалов попал в топ-5 баскетболистов чемпионата и получил приз лучшему центровому. Теперь уфимские болельщики в ожидании — на небосклоне башкирского баскетбола должна зажечься еще одна звезда.

После присоединения к уфимскому клубу Роман пришел в редакцию «Башинформа». Первое впечатление — восторг, неужели этот великан будет играть за уфимскую команду? Рост Романа составляет 210 сантиметров. Разговор сразу зашел об этом. «У вас, наверное, в роду великаны были?» — интересуюсь я. Загретдинов широко улыбнулся и вспомнил, что его дедушка по материнской линии был ростом 1,95 метра. А Роману еще выше стать, конечно же, помог спорт. Хотя он несколько раз пытался убежать от своей судьбы — в детстве учился играть на фортепиано, занимался карате, а позже поступил в горный университет и планировал стать маркшейдером. Но, как говорится, талант не закопаешь. Как он стал баскетболистом и пришел в большой спорт, почему решил вернуться в Башкирию? В материале «Башинформа» рассказываем об интересных фактах из жизни баскетболиста Романа Загретдинова.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Из пианиста в баскетболисты

Роман Загретдинов родился в семье шахтера. Отец трудился на местном горно-обогатительном комбинате, а мама вместе с бабушками и дедушками воспитывала мальчишек – Романа и его брата Николая. Баскетболист себя вспоминает гиперактивным, озорным ребенком. Родители хотели направить его энергию в творчество и отдали в музыкальную школу. Ведь Романа судьба одарила еще одним талантом — у него красивый и громкий голос.

Во время интервью баскетболист неожиданно спел одну песню и рассказал, что выучил ее на уроке башкирского языка. В школьные годы он любил изучать историю и культуру Башкортостана, башкирский язык. Однажды даже стал участником районного конкурса чтецов башкирских стихотворений и занял второе место. Это говорит о целеустремленности спортсмена.

«Четыре года учился на фортепиано, два года вокалом занимался. При этом еще ходил на карате. Ближе к подростковому периоду мои сверстники начали гонять мяч на площадке. И я не остался в стороне, начал больше интересоваться баскетболом и записался на тренировку к Владимиру и Оксане Ашмариным. Сначала мы играли в кэс-баскет, по правилам школьной лиги. Родители нас и физическим трудом воспитывали. У нас был не один огород, с братом все лето там работали», — вспоминает Роман.

Тренеры сразу разглядели способности Романа. Но никто и не мог предположить, что в скором будущем этот озорной мальчишка станет профессиональным спортсменом и будет выступать в самой высшей лиге страны. Загретдинов просто любил играть и выпускал свою энергию на площадке. Забегая вперед, отметим, что из того поколения юношей лишь единицам удалось стать профессиональными баскетболистами.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Ради спорта ушел из горного вуза

Роман после школы поступил на маркшейдера в горный университет в Екатеринбурге и полностью погрузился в учебу. А баскетбол ушел на второй план. Осознанно ли он пытался убежать от судьбы или это просто так совпало? Роман не мог этого объяснить. Можно лишь предположить, что в глубине души у него оставалась надежда, что время еще придет.

«В 11-м классе готовился к ЕГЭ, пропускал тренировки, а на первом курсе даже к мячу не подходил. На втором курсе у нас в университете начал работать тренер по баскетболу, у меня появилось желание заниматься, восстановил навыки, которые начали забываться. На тренировку пришёл тренер Роман Кшнякин и говорит: „Вот у нас будет студенческая лига ВТБ, давай играть“. Я получил шанс и поехал на просмотр в Казань, где уже мне предложили играть за казанский „УНИКС“. Тогда заключил свой первый контракт и перевелся в университет физкультуры и спорта в Казани. Близкие сначала были против моего ухода из технического вуза. Но, зная меня, отец с матерью поддержали и сказали: „Твой выбор, сделай его сам“. Ничего, справился, получил диплом, потом поступил еще в аграрный университет в Уфе, его тоже окончил», — вспоминает свой переломный момент жизни Роман.

Задаюсь вопросом: время, проведенное в горном университете, потрачено зря? Роман ответил, что никогда и не думал стать профессиональным спортсменом. Тем не менее, с искоркой сожаления отметил, что, будь у него такая возможность, еще в школьные годы он пробивался бы в Детско-юношескую баскетбольную лигу.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Главная мотивация

Роман Загретдинов за свою карьеру сыграл в восьми клубах России. Его яркое выступление за «Енисей» в Единой лиге ВТБ хорошо помнят красноярские болельщики. В самой высшей баскетбольной лиге страны в среднем его показатели составляли около 3-4 очков и 2-3 подборов за матч. Одной из самых запоминающихся стала его игра против «Краснодара», в которой Роман забил 18 мячей. Это выдающийся человек и партнер, оценил выступление Загретдинова в Красноярске экс-главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

«Самые ценные матчи для меня это встречи с „Зенитом“ и ЦСКА. Против них играть — для каждого спортсмена, наверное, что-то особенное, с ними играть очень интересно. Я сверху забил несколько голов, это навсегда запомнилось», — говорит Роман.

На площадке Загретдинов силен не только своим ростом, в нем сочетаются природная мощь и баскетбольный интеллект. Даже самым опытным защитникам всегда было тяжело его остановить. Поэтому Роман уверен, что его опыт сможет помочь уфимской команде продвинуться дальше в Суперлиге.

«Наверное, бывают и тяжелые матчи, как отходишь от них?» — спрашиваю у Романа. По его словам, главной поддержкой и мотивацией для него является семья.

«У меня недавно родился сын, так что даже времени нет думать о плохом, потому что у меня есть другие обязанности. После матча прихожу домой и нужно помочь искупать ребенка, уложить спать. Я сам даже не замечаю, мне это силы даёт. Проиграл так проиграл, нужно сделать какие-то выводы, и уже не совершать ошибок», — подытожил баскетболист.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

О планах в Уфе

— Роман, что повлияло на решение подписать контракт с башкирским клубом?

— Поговорил с семьёй, давно так близко к дому не играл. Три года в Красноярске выступал, в 3 тысячах километров от дома. В прошлом сезоне в Грозном играл, тоже далеко. Мы виделись с близкими только на выездах. Для меня еще важным моментом стало то, что «Динамо» имеет большие амбиции.

— В прошлых сезонах вы много раз встречались с башкирскими баскетболистами. Как оцените выступление уфимцев, в целом команду?

— Наверное, мы с Уфой сыграли самое большое количество игр за прошлый сезон. У них правильный вектор — выигрывать каждый матч.

— Уже знаете свои роли в команде?

— Сейчас идет предсезонная подготовка. Роли будут чуть позже. Всё, как скажет тренер, так и буду выполнять. Сам я солдат. Сначала нужно пройти предсезонный сбор. Главное, чтобы никто не получил травм. Постепенно сплотиться в команду и двигаться вперёд. Я постараюсь не подвести и сделаю всё, что в моих силах. Не только в игровом, но и в клубном плане. С радостью готов продвигать баскетбол, проводить мастер-классы. Нравится делиться опытом.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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