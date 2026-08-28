Возвращение чемпиона: Роман Загретдинов готов вести «Динамо» к вершинам

Из пианиста в баскетболисты

Роман Загретдинов родился в семье шахтера. Отец трудился на местном горно-обогатительном комбинате, а мама вместе с бабушками и дедушками воспитывала мальчишек – Романа и его брата Николая. Баскетболист себя вспоминает гиперактивным, озорным ребенком. Родители хотели направить его энергию в творчество и отдали в музыкальную школу. Ведь Романа судьба одарила еще одним талантом — у него красивый и громкий голос.

Во время интервью баскетболист неожиданно спел одну песню и рассказал, что выучил ее на уроке башкирского языка. В школьные годы он любил изучать историю и культуру Башкортостана, башкирский язык. Однажды даже стал участником районного конкурса чтецов башкирских стихотворений и занял второе место. Это говорит о целеустремленности спортсмена.

«Четыре года учился на фортепиано, два года вокалом занимался. При этом еще ходил на карате. Ближе к подростковому периоду мои сверстники начали гонять мяч на площадке. И я не остался в стороне, начал больше интересоваться баскетболом и записался на тренировку к Владимиру и Оксане Ашмариным. Сначала мы играли в кэс-баскет, по правилам школьной лиги. Родители нас и физическим трудом воспитывали. У нас был не один огород, с братом все лето там работали», — вспоминает Роман.

Тренеры сразу разглядели способности Романа. Но никто и не мог предположить, что в скором будущем этот озорной мальчишка станет профессиональным спортсменом и будет выступать в самой высшей лиге страны. Загретдинов просто любил играть и выпускал свою энергию на площадке. Забегая вперед, отметим, что из того поколения юношей лишь единицам удалось стать профессиональными баскетболистами.