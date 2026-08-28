Возвращение чемпиона: Роман Загретдинов готов вести «Динамо» к вершинам

По итогам прошлого сезона Суперлиги уроженец Учалов попал в топ-5 баскетболистов чемпионата и получил приз лучшему центровому. Теперь уфимские болельщики в ожидании — на небосклоне башкирского баскетбола должна зажечься еще одна звезда.
После присоединения к уфимскому клубу Роман пришел в редакцию «Башинформа». Первое впечатление — восторг, неужели этот великан будет играть за уфимскую команду? Рост Романа составляет 210 сантиметров. Разговор сразу зашел об этом. «У вас, наверное, в роду великаны были?» — интересуюсь я. Загретдинов широко улыбнулся и вспомнил, что его дедушка по материнской линии был ростом 1,95 метра. А Роману еще выше стать, конечно же, помог спорт. Хотя он несколько раз пытался убежать от своей судьбы — в детстве учился играть на фортепиано, занимался карате, а позже поступил в горный университет и планировал стать маркшейдером. Но, как говорится, талант не закопаешь. Как он стал баскетболистом и пришел в большой спорт, почему решил вернуться в Башкирию? В материале «Башинформа» рассказываем об интересных фактах из жизни баскетболиста Романа Загретдинова.
Роман Загретдинов родился в семье шахтера. Отец трудился на местном горно-обогатительном комбинате, а мама вместе с бабушками и дедушками воспитывала мальчишек – Романа и его брата Николая. Баскетболист себя вспоминает гиперактивным, озорным ребенком. Родители хотели направить его энергию в творчество и отдали в музыкальную школу. Ведь Романа судьба одарила еще одним талантом — у него красивый и громкий голос.
Во время интервью баскетболист неожиданно спел одну песню и рассказал, что выучил ее на уроке башкирского языка. В школьные годы он любил изучать историю и культуру Башкортостана, башкирский язык. Однажды даже стал участником районного конкурса чтецов башкирских стихотворений и занял второе место. Это говорит о целеустремленности спортсмена.
«Четыре года учился на фортепиано, два года вокалом занимался. При этом еще ходил на карате. Ближе к подростковому периоду мои сверстники начали гонять мяч на площадке. И я не остался в стороне, начал больше интересоваться баскетболом и записался на тренировку к Владимиру и Оксане Ашмариным. Сначала мы играли в кэс-баскет, по правилам школьной лиги. Родители нас и физическим трудом воспитывали. У нас был не один огород, с братом все лето там работали», — вспоминает Роман.
Тренеры сразу разглядели способности Романа. Но никто и не мог предположить, что в скором будущем этот озорной мальчишка станет профессиональным спортсменом и будет выступать в самой высшей лиге страны. Загретдинов просто любил играть и выпускал свою энергию на площадке. Забегая вперед, отметим, что из того поколения юношей лишь единицам удалось стать профессиональными баскетболистами.
Роман после школы поступил на маркшейдера в горный университет в Екатеринбурге и полностью погрузился в учебу. А баскетбол ушел на второй план. Осознанно ли он пытался убежать от судьбы или это просто так совпало? Роман не мог этого объяснить. Можно лишь предположить, что в глубине души у него оставалась надежда, что время еще придет.
«В 11-м классе готовился к ЕГЭ, пропускал тренировки, а на первом курсе даже к мячу не подходил. На втором курсе у нас в университете начал работать тренер по баскетболу, у меня появилось желание заниматься, восстановил навыки, которые начали забываться. На тренировку пришёл тренер Роман Кшнякин и говорит: „Вот у нас будет студенческая лига ВТБ, давай играть“. Я получил шанс и поехал на просмотр в Казань, где уже мне предложили играть за казанский „УНИКС“. Тогда заключил свой первый контракт и перевелся в университет физкультуры и спорта в Казани. Близкие сначала были против моего ухода из технического вуза. Но, зная меня, отец с матерью поддержали и сказали: „Твой выбор, сделай его сам“. Ничего, справился, получил диплом, потом поступил еще в аграрный университет в Уфе, его тоже окончил», — вспоминает свой переломный момент жизни Роман.
Задаюсь вопросом: время, проведенное в горном университете, потрачено зря? Роман ответил, что никогда и не думал стать профессиональным спортсменом. Тем не менее, с искоркой сожаления отметил, что, будь у него такая возможность, еще в школьные годы он пробивался бы в Детско-юношескую баскетбольную лигу.
Роман Загретдинов за свою карьеру сыграл в восьми клубах России. Его яркое выступление за «Енисей» в Единой лиге ВТБ хорошо помнят красноярские болельщики. В самой высшей баскетбольной лиге страны в среднем его показатели составляли около 3-4 очков и 2-3 подборов за матч. Одной из самых запоминающихся стала его игра против «Краснодара», в которой Роман забил 18 мячей. Это выдающийся человек и партнер, оценил выступление Загретдинова в Красноярске экс-главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.
«Самые ценные матчи для меня это встречи с „Зенитом“ и ЦСКА. Против них играть — для каждого спортсмена, наверное, что-то особенное, с ними играть очень интересно. Я сверху забил несколько голов, это навсегда запомнилось», — говорит Роман.
На площадке Загретдинов силен не только своим ростом, в нем сочетаются природная мощь и баскетбольный интеллект. Даже самым опытным защитникам всегда было тяжело его остановить. Поэтому Роман уверен, что его опыт сможет помочь уфимской команде продвинуться дальше в Суперлиге.
«Наверное, бывают и тяжелые матчи, как отходишь от них?» — спрашиваю у Романа. По его словам, главной поддержкой и мотивацией для него является семья.
«У меня недавно родился сын, так что даже времени нет думать о плохом, потому что у меня есть другие обязанности. После матча прихожу домой и нужно помочь искупать ребенка, уложить спать. Я сам даже не замечаю, мне это силы даёт. Проиграл так проиграл, нужно сделать какие-то выводы, и уже не совершать ошибок», — подытожил баскетболист.
— Роман, что повлияло на решение подписать контракт с башкирским клубом?
— Поговорил с семьёй, давно так близко к дому не играл. Три года в Красноярске выступал, в 3 тысячах километров от дома. В прошлом сезоне в Грозном играл, тоже далеко. Мы виделись с близкими только на выездах. Для меня еще важным моментом стало то, что «Динамо» имеет большие амбиции.
— В прошлых сезонах вы много раз встречались с башкирскими баскетболистами. Как оцените выступление уфимцев, в целом команду?
— Наверное, мы с Уфой сыграли самое большое количество игр за прошлый сезон. У них правильный вектор — выигрывать каждый матч.
— Уже знаете свои роли в команде?
— Сейчас идет предсезонная подготовка. Роли будут чуть позже. Всё, как скажет тренер, так и буду выполнять. Сам я солдат. Сначала нужно пройти предсезонный сбор. Главное, чтобы никто не получил травм. Постепенно сплотиться в команду и двигаться вперёд. Я постараюсь не подвести и сделаю всё, что в моих силах. Не только в игровом, но и в клубном плане. С радостью готов продвигать баскетбол, проводить мастер-классы. Нравится делиться опытом.
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