Спортсмены Башкирии взяли три медали Кубка мира по тхэквондо ИТФ

В Казахстане завершился Кубок мира по тхэквондо ИТФ. На татами встретились около 1000 спортсменов из 25 стран мира.

Как сообщили в региональном минспорте, башкирские спортсмены на турнире завоевали три медали. Уфимец Рахман Сафиуллин дважды поднялся на пьедестал — он победил в личном и командном спарринге среди мужчин. Тимур Ярмиев из Нефтекамска стал серебряным призёром в личном спарринге среди юниоров 16-17 лет.

Спортсмены тренируются под руководством Павла Иванова и Ильгиза Миннигалиева.

Ранее самбист из Башкирии победил на международном турнире в Туле.