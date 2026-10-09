«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня сыграет выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

К предстоящей игре уфимская команда подходит после победы над новосибирской «Сибирью», встреча 7 октября завершилась со счётом 5:4 в овертайме.

До этого «Салават Юлаев» уступил московскому ЦСКА, 5 октября встреча в Москве завершилась со счётом 1:3 в пользу армейцев.

Матч уфимцев с магнитогорцами будет вторым в текущем сезоне. Напомним, 23 сентября «Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в Уфе со счётом 4:3, сообщал «Башинформ».

Начало игры в 19.00 по уфимскому времени.

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