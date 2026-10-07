«Салават Юлаев» взял реванш за домашнее поражение от «Сибири». Сегодня уфимская команда на выезде обыграла «снеговиков» со счетом 5:4 в овертайме.

«Юлаевцы» первый отрезок полностью провалили — у команды не сложилась игра в атаке. Уфимцы получили один шанс играть в большинстве, но нанесли всего пять бросков за весь период. Благодаря голу в равенстве хозяева уверенно повели в счете. А в начале второй 20-минутки «снеговики» удвоили преимущество — точным дальним броском отметился защитник Дарен Диц. Но уже спустя 30 секунд «Салават» ответил голом. Защитники Ярослав Цулыгин и Дин Стюарт разыграли красивую комбинацию. Новосибирцы оставили канадского хоккеиста одного в левом круге вбрасывания, Стюарт мастерски отправил шайбу в девятку.

«Салават Юлаев» во втором периоде перебросал соперника, но в конце отрезка «Сибирь» вновь перехватила инициативу и забила третий гол — 1:3.

Заключительный период выдался огненным для обеих команд. Эмоциональные качели продолжились до финальной сирены. На 46-й минуте «Салават» вернулся в игру благодаря успешной позиционной атаке четвертого звена. Шайбу забросил Денис Орлович-Грудков с передачи Максима Кузнецова — 3:2.

На 54-й минуте уфимцы получили большинство. В этот раз на первый план вышли игроки первого звена. В численном преимуществе шайбу забросил Девин Броссо с передачи Ремпала. А спустя две минуты лидер уфимцев вывел «юлаевцев» вперед. Ремпал прервал свою четырехматчевую безголевую серию. Казалось, что «юлаевцы» уже доведут счет до победного. Но за две минуты до конца игры новосибирцы сравняли счет благодаря одиночной атаке Степана Никулина. Игра перешла в овертайм.

«Сибирь» в добавленное время доминировала, но за 40 секунд до конца «юлаевец» Данил Алалыкин убежал в контратаку и красиво переиграл Красоткина – 5:4.

Таким образом, «Салават Юлаев» прервал трехматчевую серию поражений. В следующем матче на выезде уфимцы сыграют против «Металлурга».