«Салават Юлаев» уступил ЦСКА в гостях

Первый период прошел без голов. Единственное удаление в стартовой 20-минутке заработал Григорий Панин — на 13-й минуте капитан получил две минуты за блокировку. В меньшинстве «юлаевцы» не смогли выбить шайбу из своей зоны, но удержали оборону.
Хозяева открыли счет в середине второго периода. Ворота Семена Вязового поразил форвард Прохор Полтапов. Уже спустя 5 минут игроки «Салавата Юлаева» сравняли счет в большинстве: защитник Александр Алексеев дальней передачей вывел на рандеву с вратарем армейцев Девина Броссо. Канадский легионер бросил шайбу точно в сетку — 1:1.
На 38-й минуте судьи предоставили «юлаевцам» еще один шанс — после нарушения правила назначили буллит в ворота ЦСКА. Шелдон Ремпал исполнил штрафной бросок красиво, уложил голкипера финтом на лед, но в створ ворот не попал.
Заключительный период совсем не сложился для уфимцев. В середине отрезка хозяева с разницей в 3 минуты забили два безответных гола. Шайбы Николая Коваленко и Максима Соркина привели московскую команду к 9-й подряд победе.
«Салават Юлаев» опустился на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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