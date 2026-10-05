«Салават Юлаев» уступил ЦСКА в гостях

Первый период прошел без голов. Единственное удаление в стартовой 20-минутке заработал Григорий Панин — на 13-й минуте капитан получил две минуты за блокировку. В меньшинстве «юлаевцы» не смогли выбить шайбу из своей зоны, но удержали оборону.

Хозяева открыли счет в середине второго периода. Ворота Семена Вязового поразил форвард Прохор Полтапов. Уже спустя 5 минут игроки «Салавата Юлаева» сравняли счет в большинстве: защитник Александр Алексеев дальней передачей вывел на рандеву с вратарем армейцев Девина Броссо. Канадский легионер бросил шайбу точно в сетку — 1:1.

На 38-й минуте судьи предоставили «юлаевцам» еще один шанс — после нарушения правила назначили буллит в ворота ЦСКА. Шелдон Ремпал исполнил штрафной бросок красиво, уложил голкипера финтом на лед, но в створ ворот не попал.

Заключительный период совсем не сложился для уфимцев. В середине отрезка хозяева с разницей в 3 минуты забили два безответных гола. Шайбы Николая Коваленко и Максима Соркина привели московскую команду к 9-й подряд победе.

«Салават Юлаев» опустился на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.