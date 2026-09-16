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17:38 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В Уфе перенастроили светофоры для болельщиков «Салавата Юлаева»

В Уфе в дни домашних матчей «Салавата Юлаева» возле «Уфа-Арены» заработает специальный режим светофоров «Хоккей». Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения РБ.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Режим помогает быстрее покинуть территорию арены после игры. В это время светофоры работают, отдавая приоритет улицам Цюрупы и Ленина. Благодаря этой функции время выезда сократилось примерно с 30 до 15 минут, отметили в ЦОДД РБ.

Напомним, сегодня «Салават Юлаев» проведет на домашнем льду первый матч сезона против «Ак Барса».

Ранее Башинформ сообщил о том, как выгодно парковаться болельщикам «Салавата Юлаева» около «Уфа-Арены».

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