«Салават Юлаев» подпишет экс-звезду канадской лиги Мэтью Маджо

В ХК «Салават Юлаев» перейдет 23-летний канадский нападающий Мэтью Маджо. Об этом сообщает хоккейный обозреватель Артур Хайруллин.

По информации источника, соглашение с форвардом будет рассчитано на один сезон, за который хоккеист заработает 40 миллионов рублей.

Мэтью Маджо был задрафтован клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в 2022 году. В мае 2023-го он заключил с клубом трехлетний контракт новичка, но так и не сыграл ни одного официального матча в НХЛ.

В молодежной лиге Онтарио Маджо набрал рекордное количество очков и взял сразу несколько индивидуальных призов. Форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером OHL, а также получил награду самому ценному игроку лиги. После перехода на профессиональный уровень Мэтью Маджо выступал за фарм-клуб «Айлендерс» — «Бриджпорт». В сезоне-2023/2024 он набрал 27 (16+11) очков в 61 матче, а в следующем чемпионате записал на свой счет 19 (7+12) баллов за 60 встреч.

Минувший сезон стал лучшим для Маджо в АХЛ по количеству набранных очков. Канадец провел 63 матча, забросил 12 шайб и отдал 21 голевую передачу.

Всего в АХЛ нападающий сыграл 187 матчей и набрал 81 (35+46) очко. После завершения контракта с «Айлендерс» Маджо получил статус неограниченно свободного агента.

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