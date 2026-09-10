Как выгодно парковаться болельщикам «Салавата Юлаева» около «Уфа-Арены»

Напомним, с 15 мая этого года зона платной муниципальной парковки в Уфе расширилась. В нее, в частности, вошли участки вблизи «Уфа‑Арены» по улицам Ленина, Цюрупы и Краснодонской. Для тех, кто приезжает на матчи и другие мероприятия в ледовом дворце, действуют специальные условия.

Так, автомобили, остановившиеся на территориях, непосредственно прилегающих к «Уфа‑Арене», освобождаются от оплаты в течение первого часа с момента въезда. Далее — 40 рублей в час, возможна постоплата.

Отдельные категории граждан вправе бесплатно пользоваться всеми платными муниципальными парковками Уфы при условии, что сведения об их автомобилях внесены в единый региональный электронный реестр. К ним относятся:

— инвалиды I, II и III групп (в том числе перевозимые лица и законные представители детей‑инвалидов);

— ветераны боевых действий;

— водители автомобилей, перевозящих ветеранов Великой Отечественной войны;

— один из родителей, усыновителей либо опекун (попечитель) в многодетной семье — при условии, что автомобиль находится у него в собственности;

— владельцы электромобилей.

«На территории „Уфа-Арены“ имеется собственная бесплатная парковка для посетителей: открытая стоянка на 996 машино-мест и крытый паркинг на 222 машино-места», — добавили в мэрии.

Болельщикам советуют заранее планировать маршрут и учитывать особенности парковочного пространства, чтобы избежать сложностей в дни хоккейных матчей.

Ранее Башинформ сообщил о том, что «Салават Юлаев» занял пятое место по выплатам от КХЛ.