Как выгодно парковаться болельщикам «Салавата Юлаева» около «Уфа-Арены»

Напомним, с 15 мая этого года зона платной муниципальной парковки в Уфе расширилась. В нее, в частности, вошли участки вблизи «Уфа‑Арены» по улицам Ленина, Цюрупы и Краснодонской. Для тех, кто приезжает на матчи и другие мероприятия в ледовом дворце, действуют специальные условия.
Так, автомобили, остановившиеся на территориях, непосредственно прилегающих к «Уфа‑Арене», освобождаются от оплаты в течение первого часа с момента въезда. Далее — 40 рублей в час, возможна постоплата.
Отдельные категории граждан вправе бесплатно пользоваться всеми платными муниципальными парковками Уфы при условии, что сведения об их автомобилях внесены в единый региональный электронный реестр. К ним относятся:
— инвалиды I, II и III групп (в том числе перевозимые лица и законные представители детей‑инвалидов);
— ветераны боевых действий;
— водители автомобилей, перевозящих ветеранов Великой Отечественной войны;
— один из родителей, усыновителей либо опекун (попечитель) в многодетной семье — при условии, что автомобиль находится у него в собственности;
— владельцы электромобилей.
«На территории „Уфа-Арены“ имеется собственная бесплатная парковка для посетителей: открытая стоянка на 996 машино-мест и крытый паркинг на 222 машино-места», — добавили в мэрии.
Болельщикам советуют заранее планировать маршрут и учитывать особенности парковочного пространства, чтобы избежать сложностей в дни хоккейных матчей.
Ранее Башинформ сообщил о том, что «Салават Юлаев» занял пятое место по выплатам от КХЛ.
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