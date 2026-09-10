«Салават Юлаев» занял пятое место по выплатам от КХЛ

Наибольшую сумму по итогам сезона-2025/26 получит действующий чемпион КХЛ – ярославский «Локомотив». «Салават Юлаев» занял пятое место – 107 миллионов рублей.

Отмечается, что КХЛ выплатит рекордную сумму за 18 лет существования лиги. Базой формирования выплат стали доходы от продажи телевизионных прав. Эти деньги лига рекомендует направить на модернизацию инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организацию развлекательных мероприятий по привлечению болельщиков и многое другое.

Напомним, в сезоне 2025/2026 «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на пятом месте, а в первом раунде плей-офф уверенно обыграл екатеринбургский «Автомобилист». В четвертьфинале команда, потерявшая ряд ключевых игроков из-за травм, уступила ярославскому «Локомотиву».