«Салават Юлаев» занял пятое место по выплатам от КХЛ

Наибольшую сумму по итогам сезона-2025/26 получит действующий чемпион КХЛ – ярославский «Локомотив». «Салават Юлаев» занял пятое место – 107 миллионов рублей.
Отмечается, что КХЛ выплатит рекордную сумму за 18 лет существования лиги. Базой формирования выплат стали доходы от продажи телевизионных прав. Эти деньги лига рекомендует направить на модернизацию инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организацию развлекательных мероприятий по привлечению болельщиков и многое другое.
Напомним, в сезоне 2025/2026 «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на пятом месте, а в первом раунде плей-офф уверенно обыграл екатеринбургский «Автомобилист». В четвертьфинале команда, потерявшая ряд ключевых игроков из-за травм, уступила ярославскому «Локомотиву».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.