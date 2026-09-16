Глава Башкирии вместе с Героями РФ посетил матч «Салавата» с «Ак Барсом»

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня посетил домашний матч «Салавата Юлаева» против «Ак Барса». Глава региона специальному корреспонденту «Башинформа» рассказал, что пришел болеть за уфимскую команду вместе с сыновьями.
По словам Радия Хабирова, уфимский клуб в этом сезоне должен дать бой каждому сопернику.
«Это большой спорт, динамичный и очень конкурентный. Сложно давать какие-то прогнозы. Команда готовилась, мы провели несколько встреч с руководством клуба. Наставник «Салавата» Виктор Козлов полон сил, он становится одним из самых авторитетных тренеров в лиге и, надо сказать, патриотом команды, — сказал Глава республики. — Я всегда говорю хоккеистам, если уступаете, то проиграйте так, чтобы потом об этом говорили годами, что это славный бой был. Ребята здорово настроены, мотивированы. Будем болеть за них».
На хоккейном матче побывали участники патриотического слёта «Территория героев». Радий Хабиров пригласил их на игру в минувшую субботу во время встречи в парке «Патриот».
Ребята получили массу ярких впечатлений, многие из них впервые посетили хоккейный матч. Все участники выразили огромную благодарность Главе республики за возможность поддержать любимую команду — «Салават Юлаев». Особенно понравился матч семье из Хайбуллинского района.
«Я уже говорил, что на «Территории героев» собрались настоящие, хорошие мальчики. Я пригласил их сюда, чтобы они почувствовали атмосферу нашего хоккея. Некоторые из них сюда впервые пришли. Здесь сегодня и Герои России», — подытожил Глава Башкирии.
Игра завершилась поражением «Салавата Юлаева» в овертайме со счетом 3:4.
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