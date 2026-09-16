«Салават Юлаев» в «зеленом дерби» уступил «Ак Барсу» в Уфе

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Ак Барсу». Уфимский клуб по итогам двух периодов вел в счете 3:0, однако упустил победу в овертайме.

Примечательно, что «юлаевцы» на лед вышли в форме образца сезона-2007/08, когда впервые стали чемпионами России. Однако, как и тогда, эта игра для них не стала победной. В том чемпионском сезоне уфимцы дважды обыграли «Ак Барс».

За «Салават Юлаев» пришел поболеть Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с Героями России.