«Салават Юлаев» в «зеленом дерби» уступил «Ак Барсу» в Уфе

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Ак Барсу». Уфимский клуб по итогам двух периодов вел в счете 3:0, однако упустил победу в овертайме.
Примечательно, что «юлаевцы» на лед вышли в форме образца сезона-2007/08, когда впервые стали чемпионами России. Однако, как и тогда, эта игра для них не стала победной. В том чемпионском сезоне уфимцы дважды обыграли «Ак Барс».
За «Салават Юлаев» пришел поболеть Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с Героями России.
В стартовой 20-минутке уфимцы забили два быстрых гола. Дублем отметился канадский легионер Девин Броссо. Во втором периоде Данил Алалыкин довел счет до разгромного, воспользовавшись ошибкой соперника — 3:0.
Казалось, что инициатива полностью перешла «юлаевцам» и победа уже в кармане. Но первые голы будто бы стали холодным душем, который привел казанцев в чувства. Гости активизировались и в середине третьего периода после затяжной атаки отыграли одну шайбу. За две минуты до конца матча «Салават» в меньшинстве пропустил еще два гола — 3:3.
Игра перешла в овертайм, где казанский защитник Митчел Миллер оформил дубль и привел гостей к победе. «Зеленое дерби» завершилось со счетом 3:4.
«Салават Юлаев» продолжит серию домашних матчей 18 сентября с нижнекамским «Нефтехимиком».
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