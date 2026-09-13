Паралимпийские пловцы из Башкирии завоевали 7 медалей на чемпионате Европы

Спортсмены из Башкирии завоевали семь медалей на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию. В активе башкирских пловцов три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали, сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
Богдан Мозговой завоевал полный комплект наград, у спортсмена золото, серебро и бронза. Андрей Николаев стал чемпионом Европы и дважды бронзовым призёром. Ещё одно золото в копилку республики принёс Игорь Бобырев.
Особенно значим итог для всей национальной команды, отметил Руслан Хабибов. Впервые в истории сборная России стала победителем чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию в общекомандном зачёте. Российские спортсмены завоевали 92 медали — 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых, опередив сборные Италии и Украины.
«Поздравляю наших пловцов, их тренеров и всю сборную России с историческим результатом! Семь медалей Башкортостана в общей копилке страны — достойный вклад в большую победу России», — сказал Руслан Хабибов.
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