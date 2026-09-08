Признание на мировом уровне: пловцы из Уфы стали чемпионами Европы

Уфимские спортсмены Игорь Бобырев и Андрей Николаев стали чемпионами Европы по паралимпийскому плаванию. О триумфальной победе воспитанников Центра адаптивного спорта РБ сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
Игорь Бобырев стал лучшим на дистанции 50 метров брассом в классе SB2, опередив пловцов из Турции и Греции. Второе золото завоевал Андрей Николаев на дистанции 400 метров вольным стилем (класс S8), он обошел итальянца. Тройку призеров замкнул еще один россиянин.
«Признаюсь честно, мурашки бегут во время просмотра видео. Этой ночью спортсмены из Башкортостана одержали триумфальную победу на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию и, что не менее важно, вышли на награждение под флагом и с гимном нашей великой страны», — поздравил башкирских атлетов Руслан Хабибов.
Турнир проходит в Турции и завершится 12 сентября, башкирские пловцы в составе сборной России продолжат борьбу за медали.
Ранее сообщалось, что борцы из Башкирии вышли в полуфинал Спартакиады народов России.
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