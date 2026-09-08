Борцы из Башкирии вышли в полуфинал Спартакиады народов России

Сегодня в уфимском Дворце борьбы стартовал заключительный этап Спартакиады народов России — соревнования по спортивной борьбе. В турнире участвуют более 277 борцов из 50 регионов, 7 из них представляют Башкирию.
Первыми на ковер вышли представители греко-римской борьбы. По итогам предварительных встреч два башкирских атлета вышли в полуфинал. В категории 97 кг Адлан Амриев одолел бронзового призера первенства мира Максима Аверина. В весовой категории до 130 килограммов Нохчо Лабазанов одержал досрочную победу над борцом из Московской области Аскером Губжевым. Амриев выход в финал будет оспаривать с Артуром Саргсяном из Владимирской области, а Нохчо Лабазанов поборется с новосибирцем Михаилом Лаптевым. Также в вечерней программе соревнований в категории до 60 килограммов выступит Илья Кандалин, ему предстоит встретиться с Садыком Лалаевым из Московской области.
Выступление башкирских борцов высоко оценил заслуженный тренер России, старший тренер сборной Санкт-Петербурга Григорий Давидян. Он отметил, что на Спартакиаде народов России собрались сильнейшие борцы со всей страны.
«Борцы Башкирии стабильно показывают высокие результаты. Тому пример — сегодня двое из четырех спортсменов прошли в полуфинал. Всем сердцем буду болеть за них, потому что мой воспитанник Рамиль Сираев является их наставником, он — главный тренер сборной Башкирии, — сказал Григорий Давидян. — У башкирской борцовской школы есть прочная основа, сейчас завершился всероссийский турнир среди юношей до 18 лет. Три человека из Башкирии боролись в финале. Это серьёзный успех. Это значит, что развивается подрастающее поколение. Так идёт подготовка к чемпионату России».
Участники восхитились масштабом главного «борцовского храма» республики — Дворца борьбы. Гости из Санкт-Петербурга уже участвовали здесь в Кубке Автодора в 2024 году.
«Шикарный спортивный комплекс. Мы участвовали в первых соревнованиях в этом комплексе. Все условия созданы для того, чтобы проводить международные спортивные мероприятия. И к тому же ещё работает гостиница, которая находится в шаговой доступности», — отметил Григорий Давидян.
Напомним, в программе соревнований Спартакиады народов России — греко-римская, вольная и женская борьба. С 8 по 11 сентября спортсмены разыграют комплекты наград в различных весовых категориях. В соревнованиях по вольной борьбе Башкирию представят Юлиана Николаева и Диана Минигулова.
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