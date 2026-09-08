Борцы из Башкирии вышли в полуфинал Спартакиады народов России

Сегодня в уфимском Дворце борьбы стартовал заключительный этап Спартакиады народов России — соревнования по спортивной борьбе. В турнире участвуют более 277 борцов из 50 регионов, 7 из них представляют Башкирию.

Первыми на ковер вышли представители греко-римской борьбы. По итогам предварительных встреч два башкирских атлета вышли в полуфинал. В категории 97 кг Адлан Амриев одолел бронзового призера первенства мира Максима Аверина. В весовой категории до 130 килограммов Нохчо Лабазанов одержал досрочную победу над борцом из Московской области Аскером Губжевым. Амриев выход в финал будет оспаривать с Артуром Саргсяном из Владимирской области, а Нохчо Лабазанов поборется с новосибирцем Михаилом Лаптевым. Также в вечерней программе соревнований в категории до 60 килограммов выступит Илья Кандалин, ему предстоит встретиться с Садыком Лалаевым из Московской области.