В Уфе пройдут соревнования Спартакиады народов России по спортивной борьбе

В соревнованиях примут участие 277 спортсменов из 50 регионов страны. Башкирию представят семь борцов: пять спортсменов в греко-римской борьбе и две спортсменки в вольной.
В программе соревнований — греко-римская, вольная и женская борьба. С 8 по 11 сентября спортсмены разыграют комплекты наград в различных весовых категориях.
К важному старту представители республики готовятся на тренировочных сборах в Уфе. Среди участников — опытные спортсмены с серьёзными достижениями, а также молодые борцы, для которых предстоящие соревнования станут важным этапом спортивной карьеры.
В греко-римской борьбе выступят Адлан Амриев, Нохчо Лабазанов, Семён Панов, Илья Кандалин и Жора Оганесян.
Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Борис Понятов отметил, что соревнования такого формата имеют богатую историю.
«Вообще Спартакиаду народов СССР называли малым чемпионатом мира. Участвовали все республики, со всеми стилями борьбы, со всеми плюсами и разнообразием. Это было зрелище очень интересное и поучительное», — рассказал Понятов.
В соревнованиях по вольной борьбе Башкортостан представят Юлиана Николаева и Диана Минигулова. Николаева заняла пятое место на первенстве России среди спортсменов до 24 лет, Минигулова — пятое место на чемпионате России. Подготовку спортсменок проводят Артур Ишмаков и Зоя Швейкина.
Для Дианы Минигуловой предстоящий старт в Уфе станет возвращением на домашний ковёр спустя несколько лет.
«Боролась в Уфе в последний раз, когда была ребёнком, когда мне было 12-13 лет. Я думаю, что в Уфе будет бороться намного легче и лучше, потому что это родные стены и моя родная республика», — сказала Диана.
Напомним, Башкирия принимает Спартакиаду по шести видам спорта: фехтованию, гребному слалому, плаванию на открытой воде, триатлону и спортивной борьбе. Турнир по спортивной борьбе станет заключительным для республики.
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