Богдан Мозговой из Уфы вновь стал призёром чемпионата Европы по плаванию

Паралимпийский пловец из Уфы Богдан Мозговой успешно выступил на чемпионате Европы по плаванию.
Как сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, спортсмен завоевал бронзовую медаль в комплексном плавании на 200 метров в классе S9.
Богдан Мозговой уступил победу лишь чемпионам мира — французу Эктору Денайеру и итальянцу Симоне Барлааму.
«Эта медаль стала третьей, которую завоевали пловцы из Башкортостана. Продолжаем болеть за наших», — сказал Руслан Хабибов.
Соревнования в эти дни проходят в Турции. Накануне на этом же турнире чемпионами Европы по паралимпийскому плаванию стали уфимские спортсмены Игорь Бобырёв и Андрей Николаев.
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