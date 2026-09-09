Богдан Мозговой из Уфы вновь стал призёром чемпионата Европы по плаванию

Паралимпийский пловец из Уфы Богдан Мозговой успешно выступил на чемпионате Европы по плаванию.

Как сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, спортсмен завоевал бронзовую медаль в комплексном плавании на 200 метров в классе S9.

Богдан Мозговой уступил победу лишь чемпионам мира — французу Эктору Денайеру и итальянцу Симоне Барлааму.

«Эта медаль стала третьей, которую завоевали пловцы из Башкортостана. Продолжаем болеть за наших», — сказал Руслан Хабибов.

Соревнования в эти дни проходят в Турции. Накануне на этом же турнире чемпионами Европы по паралимпийскому плаванию стали уфимские спортсмены Игорь Бобырёв и Андрей Николаев.