БК «Динамо» представит Башкирию на Спартакиаде народов России

Баскетбольный клуб «Динамо» представит Башкирию в мужском баскетбольном турнире II летней Спартакиады народов России. Соревнования стартуют завтра в городах Екатеринбург и Верхняя Пышма.
В состав сборной вошел лёгкий форвард команды Суперлиги Владимир Фоменко, а также игроки «Динамо-2» Николай Муха, Никита Леднев, Ярослав Дудник, Илья Фёдоров, Павел Логунов, Дмитрий Филиппов, Артемий Кошев, Андрей Лысенков, Артём Степанцов, Дмитрий Злобин и Алексей Чиликин. Возглавит сборную главный тренер «Динамо-2» Евгений Горев.
В групповом этапе «динамовцам» предстоит сыграть против команд Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей. Матчи плей-офф пройдут со 2 по 4 сентября.
Ранее баскетболисты уфимского «Динамо» показали подготовку к новому сезону.
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