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12:49 (UTC+5), 03 Августа 2026

В Уфе Спартакиаду народов РФ по триатлону посетили более 5500 человек

Фото: скриншот видео | трансляция оперативного совещания правительства РБ
Инсаф Хужабирганов
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В Башкирии на прошлой неделе стартовала Спартакиада народов России. О первых итогах масштабного турнира Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«Это Спартакиада высшего уровня. Ряд соревнований уже прошел, впереди ожидаются еще турниры», — сказал Глава республики.

Как отметил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, республика впервые провела Спартакиаду народов России по триатлону. Турнир проходит на озере Теплое в микрорайоне Инорс. В первый день соревнования посетили более 5500 зрителей.

«Для жителей Уфы эти соревнования стали настоящим спортивным праздником. Кроме того, в Чишминском районе проходит Спартакиада по велоспорту. 10 августа мы открываем соревнования по фехтованию. А 15 августа снова возвращаемся в Инорс, где спортсмены будут состязаться в плавании на открытой воде. Все соревнования проходят на высшем уровне», — отметил Руслан Хабибов.

Спартакиада народов России — главный национальный отбор к Олимпийским играм 2028 года. Соревнования по поручению президента РФ проходят в семи регионах страны, включая Башкортостан, и продлятся до середины октября. В программе — 44 вида спорта. Помимо велоспорта и триатлона, в Башкирии пройдут турниры по спортивной борьбе, гребному слалому, плаванию и фехтованию.

Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе определились победители Спартакиады народов России по триатлону.

скриншот видео трансляция оперативного совещания правительства РБ
Фото: скриншот видео | трансляция оперативного совещания правительства РБ
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