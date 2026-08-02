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20:56 (UTC+5), 02 Августа 2026

В Уфе определились победители Спартакиады народов России по триатлону

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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В Уфе завершился второй соревновательный день Спартакиады народов России по триатлону. Сегодня определились сильнейшие триатлонисты страны в смешанной эстафете, сообщили в региональном минспорте.

По итогам соревнований победителями стали Яна Ченская, Михаил Быстраков, Диана Исакова, Григорий Антипов из Москвы. Второе место завоевала команда Волгоградской области, в составе которой Дарья Захарова, Денис Колобродов, Валентина Рясова, Антон Пономарёв. Третьими стали Вероника Деева, Александр Григорьев, Александра Разаренова, Павел Сорокин из Санкт-Петербурга. 

Напомним, 1 августа в Башкирии стартовал II Всероссийская спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов. 

Спартакиада народов России — главный национальный отбор к Олимпийским играм 2028 года. Соревнования по поручению президента РФ проходят в семи регионах страны, включая Башкортостан, и продлятся до середины октября. В программе — 44 вида спорта. Помимо велоспорта и триатлона, в Башкирии пройдут турниры по спортивной борьбе, гребному слалому, плаванию и фехтованию.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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