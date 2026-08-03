В Уфе назвали победителя групповой гонки на 120 км по шоссейному велоспорту

Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 км в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на Спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевала Марина Комина, бронзу взяла Кристина Новикова, сообщает Федерация велосипедного спорта РФ.
Ранее в рамках проходящей Спартакиады народов России Анастасия Самсонова уже становилась обладательницей золота индивидуальной гонки на время.
Спартакиада народов России — главный национальный отбор к Олимпийским играм 2028 года. Соревнования по поручению президента РФ проходят в семи регионах страны, включая Башкортостан, и продлятся до середины октября. В программе — 44 вида спорта. Помимо велоспорта и триатлона, в Башкирии пройдут турниры по спортивной борьбе, гребному слалому, плаванию и фехтованию.
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