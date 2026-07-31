Радий Хабиров рассказал, каким запомнил легенду баскетбола Ивана Едешко

Глава Башкирии Радий Хабиров почтил память легенды мирового баскетбола, олимпийского чемпиона Ивана Едешко. По его словам, даже те, кто далек от баскетбола и спорта вообще, знают историю того самого «золотого паса», который в финале Олимпиады-1972 в Мюнхене привел сборную СССР к победе.

«Мы запомним Ивана Ивановича как настоящего патриота. А еще — как старшего товарища и большого друга республики. Он всегда был дорогим гостем в Башкортостане, много раз бывал здесь, вместе с нами радовался успехам, поддерживал наши начинания. Своим примером вдохновлял ребят на занятия спортом и был достойным для них примером. Светлая память Ивану Ивановичу. Искренние соболезнования его родным и близким», — написал Глава республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров в августе 2022 года рассказывал о встрече с прославленным спортсменом. Тогда Иван Едешко побывал на «Гонке героев» и поделился своими впечатлениями с агентством «Башинформ», назвав мероприятие «потрясающим праздником спорта» и отметив, что в регионе спорт любят все и активно им занимаются.

Легенда отечественного и мирового баскетбола Иван Едешко скончался 30 июля 2026 года на 82-м году жизни.