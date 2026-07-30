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23:12 (UTC+5), 30 Июля 2026

«Прощай, Легенда». На 82-м году жизни перестало биться сердце Ивана Едешко

Сегодня на 82-м году жизни скончался один из величайших игроков в истории отечественного и мирового баскетбола Иван Едешко. Печальную новость сообщили в баскетбольном клубе ЦСКА Москвы.

Фото: БК ЦСКА Москвы | сайт
Эдуард Кускарбеков
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Имя Ивана Едешко навсегда вписано в историю спорта. Именно он сделал тот самый легендарный «золотой пас» Александру Белову за три секунды до окончания финального матча со сборной США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Та победа — 51:50 — до сих пор остаётся одним из самых драматичных и ярких моментов в истории не только советского, но и мирового баскетбола.

«Чемпион мира, двукратный чемпион Европы со сборной СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов и 8-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА был настоящим пионером игры. Он стал одним из первых высоких плеймейкеров в мировом баскетболе, сделавшим зрелищные моменты естественной частью матчей и фактором больших побед», — говорится в сообщении БК ЦСКА Москвы.

После завершения карьеры баскетболиста Иван Иванович посвятил свою жизнь тренерской деятельности. В штабе сборной СССР он снова стал чемпионом мира в 1982 году, трижды становился чемпионом России с ЦСКА — как главный тренер и ассистент. Окончив с активной профессиональной деятельностью, Едешко продолжал воспитывать молодых игроков и наставников, активно делился опытом, знаниями и огромной жизненной энергией на семинарах и мастер-классах, переживал за армейский и российский баскетбол.

Особые тёплые связи связывали легендарного спортсмена с Башкирией. В нашей республике олимпийский чемпион был частым гостем.

БК «Уфимец» предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: БК «Уфимец» | предоставлено ИА «Башинформ»

В 2014 году Иван Иванович приезжал в Уфу, чтобы наградить победителей Школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч», а затем отправился в Стерлитамак, где во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» продолжил общение с юными баскетболистами.

БК «Уфимец» предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: БК «Уфимец» | предоставлено ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров в августе 2022 года рассказывал о встрече с прославленным спортсменом. Тогда Иван Едешко побывал на «Гонке героев» и поделился своими впечатлениями с агентством «Башинформ», назвав мероприятие «потрясающим праздником спорта» и отметив, что в регионе спорт любят все и активно им занимаются.

Он также участвовал в церемонии награждения юных баскетболистов в Уфимском районе и в 2025 году встречался с олимпийскими чемпионами по баскетболу в республике.

ИА «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Едешко.

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