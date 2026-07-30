«Прощай, Легенда». На 82-м году жизни перестало биться сердце Ивана Едешко

Имя Ивана Едешко навсегда вписано в историю спорта. Именно он сделал тот самый легендарный «золотой пас» Александру Белову за три секунды до окончания финального матча со сборной США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Та победа — 51:50 — до сих пор остаётся одним из самых драматичных и ярких моментов в истории не только советского, но и мирового баскетбола.

«Чемпион мира, двукратный чемпион Европы со сборной СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов и 8-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА был настоящим пионером игры. Он стал одним из первых высоких плеймейкеров в мировом баскетболе, сделавшим зрелищные моменты естественной частью матчей и фактором больших побед», — говорится в сообщении БК ЦСКА Москвы.

После завершения карьеры баскетболиста Иван Иванович посвятил свою жизнь тренерской деятельности. В штабе сборной СССР он снова стал чемпионом мира в 1982 году, трижды становился чемпионом России с ЦСКА — как главный тренер и ассистент. Окончив с активной профессиональной деятельностью, Едешко продолжал воспитывать молодых игроков и наставников, активно делился опытом, знаниями и огромной жизненной энергией на семинарах и мастер-классах, переживал за армейский и российский баскетбол.

Особые тёплые связи связывали легендарного спортсмена с Башкирией. В нашей республике олимпийский чемпион был частым гостем.