В баскетбольном клубе «Пари НН» опровергли информацию о долгах по зарплате

По словам Вельмужова, клуб не имеет никаких задолженностей по заработной плате, а все финансовые обязательства перед игроками, тренерским штабом и сотрудниками выполняются строго в установленные сроки.
Ранее о финансовых трудностях в клубе высказался почетный президент БК «Пари НН» Сергей Панов. Он заявил, что из-за проблем с финансированием команда находится под угрозой снятия с чемпионата Единой лиги ВТБ. На фоне этих сообщений Государственная инспекция труда в Нижегородской области инициировала проверку, хотя в самом ведомстве уточнили, что жалоб от работников баскетбольного клуба к ним не поступало.
Тем временем, в уфимском баскетбольном клубе «Динамо» активно готовятся к предстоящему сезону, подписав контракт с новым главным тренером из Сербии Оливером Поповичем, а также – с центровым игроком Романом Загретдиновым, перешедшим из грозненского «Динамо».
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