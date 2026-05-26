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18:33 (UTC+5), 26 Мая 2026

Ротенберг назвал уфимского хоккеиста лучшим игроком сезона

Фото: Валерий Шахов | архив «Башинформа»
Инсаф Хужабирганов

Вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выбрал лучших игроков прошедшего сезона КХЛ. По его мнению, хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Жаровский стал бесспорным лучшим новичком сезона.

«Лучший тренер – это Боб Хартли. Лучший новичок – однозначно Александр Жаровский. Лучший защитник – Никита Лямкин. Лучший вратарь – Даниил Исаев. Лучший форвард – Александр Радулов. Самый ценный игрок (MVP) – тоже Александр Радулов», – сказал Ротенберг в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, воспитанник башкирского хоккея Александр Жаровский стал номинантом на звание лучшего новичка минувшего сезона КХЛ. Имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия сезона, которая пройдет в Москве 28 мая.

19-летний нападающий в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 44 (16+28) очка. Также в 10 играх плей-офф отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Башинформ» сообщал, что наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов номинирован на приз «Лучший тренер КХЛ». Уфимский хоккеист Семен Вязовой претендует на звание «Лучший вратарь сезона».

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