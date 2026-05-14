Уфимский хоккеист стал номинантом на приз «Лучший вратарь сезона»

Голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой номинирован на приз «Лучший вратарь сезона». Имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия сезона 28 мая, сообщает пресс-служба лиги.

На престижный приз претендуют три вратаря: действующий финалист Кубка Гагарина Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Вязовой стал лучшим по проценту отраженных бросков (93,1%), однако отстает по количеству шатаутов. В минувшем сезоне Вязовой трижды сыграл на ноль, а в 53 играх одержал 27 побед. Его коэффициент надежности составил 2.13.

Ранее Семен Вязовой впервые в карьере стал лучшим вратарем месяца в КХЛ, сообщал «Башинформ».