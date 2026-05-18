Наставник «Салавата Юлаева» номинирован на приз «Лучший тренер КХЛ»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов номинирован на приз «Лучший тренер КХЛ». Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

В числе номинантов также Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга» и Анвар Гатиятуллин из казанского «Ак Барса». Имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия сезона 28 мая 2026 года.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на пятом месте Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф переиграл «Автомобилист».

Ранее уфимский хоккеист Семен Вязовой стал номинантом на приз «Лучший вратарь сезона».