Жаровский из Уфы может стать лучшим молодым хоккеистом КХЛ

Воспитанник башкирского хоккея, 19-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский претендует на звание лучшего новичка минувшего сезона КХЛ. Номинантов на приз имени Алексея Черепанова представили в пресс-службе лиги.
За приз также поборются Михаил Федоров из магнитогорского «Металлурга» и Матвей Поляков из петербургского СКА. Имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия сезона 28 мая 2026 года.
Жаровский значительно опережает других номинантов по очкам. В минувшем сезоне он забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач. В среднем за матч на льду провел 15.02 минут.
Ранее «Башинформ» сообщал, что наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов номинирован на приз «Лучший тренер КХЛ». Уфимский хоккеист Семен Вязовой претендует на звание «Лучший вратарь сезона».
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