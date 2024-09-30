В Уфе в Центре фехтования пройдёт турнир «Сабля Салавата»

В Уфе в октябре пройдут международные соревнования по фехтованию среди юниоров «Сабля Салавата». Турнир состоится в рамках XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который столица Башкирии примет с 17 по 19 октября.

В соревнованиях «Сабля Салавата» примут участие более 140 спортсменов из России, а также Беларуси и Узбекистана. Местом проведения состязаний саблистов станет Центр фехтования, который откроется в дни проведения форума «Россия — спортивная держава».

«Центр фехтования — это современный, технологически насыщенный объект. Мы создали здесь доступную среду, чтобы здесь хорошо себя чувствовали и спортсмены-колясочники. Огромное спасибо нашим олимпийским чемпионам Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину, нашим тренерам — именно они сделали так, что Башкортостан славится своей школой фехтования. Построить такой дворец спорта мы считали своим долгом», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Открытие Центра фехтования пройдет в рамках Международного спортивного форума „Россия — спортивная держава“. Приятно, что событие, которое с нетерпением ждали все фехтовальщики нашей республики, привлечет столько почетных гостей. Знаменательно, что первый же турнир в новом Центре станет международным. Мы ждем команды из Беларуси и Узбекистана и сильнейших рапиристов из регионов России», — говорит мастер спорта СССР по фехтованию, заслуженный тренер Российской Федерации Лира Грушина.

Добавим, в дни проведения форума «Россия — спортивная держава» состоятся ряд соревновательных и деловых мероприятий. Основным местом проведения крупного спортивного мероприятия станет Дворец борьбы. В нём же планируется проведение пленарного заседания форума, деловой программы, а также Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Кроме того, во Дворце борьбы расположится центр управления форумом, который начнёт свою работу в круглосуточном режиме с 1 октября.

Также на полях форума пройдут межрегиональные соревнования «Кубок защитников Отечества» с участием ветеранов специальной военной операции.

В Уфе любители спортивной ходьбы смогут преодолеть дистанцию между остановками «Спортивная» и «Горсовет». Ожидается, что на маршрут выйдут порядка 25 тысяч человек из числа участников форума, к которым присоединятся чемпионы и призёры олимпийских игр, а также горожане и гости столицы.

Выставка «Современный спорт, инновации и перспективы», где будут представлены ведущие в области спорта регионы страны и спортивные организации, расположится во временных сооружениях площадью 12 тысяч кв. метров.

Напомним, в феврале этого года Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание на спортивную инфраструктуру.

«Мы делаем большие вливания в инфраструктуру — строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».

Тогда же руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.

«Мы уделяем большое внимание развитию спорта в районах республики. Это очень важно. Именно там рождаются наши великие атлеты», — сказал Радий Хабиров.