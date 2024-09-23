В Уфе в рамках XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» состоятся ряд соревновательных и деловых мероприятий. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Основным местом проведения форума станет Дворец борьбы. В нём же планируется проведение пленарного заседания форума, деловой программы, а также Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Кроме того, во Дворце борьбы расположится центр управления форумом, который начнёт свою работу в круглосуточном режиме с 1 октября.

«Спортивная часть форума будет представлена на пяти спортивных объектах Уфы. На Уфа-Арене пройдёт вечер профессионального бокса, где за титул чемпиона континента поборются лучшие боксёры мира, в том числе из Башкортостана, на малой арене состоятся всероссийские соревнования по кёрлингу. На гребном канале пройдут международные соревнования „Край курая“ по гребному слалому с участием сборной России, в том числе с участием лидера Алсу Миназовой. В Центре фехтования запланировано проведение международных соревнований „Сабля Салавата“. В спортивном комплексе „Динамо“ состоится матч чемпионата России по баскетболу Высшей Лиги», — рассказал Руслан Хабибов.

Также на полях форума пройдут межрегиональные соревнования «Кубок защитников Отечества» с участием ветеранов специальной военной операции.

В Уфе любители спортивной ходьбы смогут преодолеть дистанцию между остановками «Спортивная» и «Горсовет». Ожидается, что на маршрут выйдут порядка 25 тысяч человек из числа участников форума, к которым присоединятся чемпионы и призёры олимпийских игр, а также горожане и гости столицы.

«В завершающий день планируется проведение Дня региона. Это — день республики на форуме „Россия — спортивная держава“. В программе предусмотрены день открытых дверей для спортивной общественности и жителей, посещение выставочного павильона. В универсальном концертном зале Дворца борьбы проведём очередное расширенное заседание регионального совета по спорту и физкультуре под председательством Главы Республики Башкортостан», — сказал Руслан Хабибов.

Выставка «Современный спорт, инновации и перспективы», где будут представлены ведущие в области спорта регионы страны и спортивные организации, расположится во временных сооружениях площадью 12 тысяч кв. метров.

Участники и гости форума будут жить в 15 гостиницах Уфы от двух до пяти звёзд. Также для их проживания будут доступны ещё 22 гостиницы без категорий. Во время проведения будут дежурить усиленные наряды полиции и бригады скорой медицинской помощи. План общественной безопасности утверждён правительством Башкирии. Все места проживания участников и гостей обследованы, проверку прошёл и транспорт.

В работе форума будет помогать большая армия волонтёров. Добровольцами вызвались 500 юношей и девушек.

Для решения организационных задач будет подключен многоканальный телефон: 8-800-302-75-02.

Напомним, XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» откроется в Уфе 17 октября. Девизом форума «Россия — спортивная держава» станет слоган «Семья. Спорт. Россия». Об этом в Казани сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв. Он добавил, что в форуме примет участие президент России Владимир Путин.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что подготовка к форуму идёт полным ходом.

«Башкортостан, как один из ведущих спортивных регионов страны, многие годы успешно проводит крупные соревнования. Яркими событиями, которые приняла наша республика, стали первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, Летние игры сурдлимпийцев и Первые Международные игры национальных и неолимпийских видов спорта „Навстречу Евразиаде“, — отметил Радий Хабиров. — Сейчас активно готовимся к главному спортивному форуму страны „Россия — спортивная держава“. Работу ведём в рамках соответствующей „дорожной карты“. Действуют республиканский оргкомитет под моим руководством, рабочая группа. Главной площадкой мероприятия станет Дворец борьбы. Для участников форума предложим и насыщенную досуговую программу. Познакомим с многонациональной культурой, традициями и историей Башкортостана. Несомненно, форум станет мощным стимулом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в республике и стране. Благодарим за такое доверие к региону».

Заместитель министра спорта России Александр Никитин высоко оценил подготовку Башкирии к международному форуму «Россия — спортивная держава».

«Оцениваем готовность на сегодняшний день как высокую. У нас инспекционный визит и мы всё внимательно рассмотрели. Мы максимально приложим все усилия для того, чтобы оказать поддержку республике», — сказал Александр Никитин, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Напомним, церемония передачи штандарта международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Республике Башкортостан от Пермского края состоялась 12 апреля в Москве в рамках международного конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе. Спорт», сообщало информагентство «Башинформ».

Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов мира поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава».

Глава государства в октябре прошлого года обратился с приветственной речью к участникам ХI Международного форума «Россия — спортивная держава», который проходил в Перми.

«В предстоящем году состоится форум „Россия — спортивная держава“. По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан — Уфа. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием ещё одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России», — обратился к участникам форума Владимир Путин.

Радий Хабиров в феврале этого года на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание спортивной инфраструктуре.

«Мы делаем большие вливания в инфраструктуру — строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».

Тогда же руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.