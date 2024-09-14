Форуму «Россия — спортивная держава» в Уфе выбрали девиз

Девизом форума «Россия — спортивная держава» станет слоган «Семья. Спорт. Россия». Об этом сегодня в Казани сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв. Он добавил, что в форуме примет участие президент России Владимир Путин.

В столице Татарстана в эти минуты идёт круглый стол на тему «Семья. Традиции. Спорт».

«Президент примет участие в форуме „Россия — спортивная держава“. Утвердили девиз „Семья. Спорт. Россия“», — приводит слова Михаила Дегтярёва «Матч ТВ».

Напомним, XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Уфе с 17 октября по 19 октября. Мероприятие состоится в столичном Дворце борьбы. Регистрация на форум уже началась.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что подготовка к форуму идёт полным ходом.

«Башкортостан как один из ведущих спортивных регионов страны многие годы успешно проводит крупные соревнования. Яркими событиями, которые приняла наша республика, стали первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, Летние игры сурдлимпийцев и Первые Международные игры национальных и неолимпийских видов спорта „Навстречу Евразиаде“, — отметил Радий Хабиров. — Сейчас активно готовимся к главному спортивному форуму страны „Россия — спортивная держава“. Работу ведём в рамках соответствующей „дорожной карты“. Действуют республиканский оргкомитет под моим руководством, рабочая группа. Главной площадкой мероприятия станет Дворец борьбы. Для участников форума предложим и насыщенную досуговую программу. Познакомим с многонациональной культурой, традициями и историей Башкортостана. Несомненно, форум станет мощным стимулом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в республике и стране. Благодарим за такое доверие к региону».

Заместитель министра спорта России Александр Никитин высоко оценил подготовку Башкирии к международному форуму «Россия — спортивная держава».

«Оцениваем готовность на сегодняшний день как высокую. У нас инспекционный визит и мы всё внимательно рассмотрели. Мы максимально приложим все усилия для того, чтобы оказать поддержку республике», — сказал Александр Никитин, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Напомним, церемония передачи штандарта международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Республике Башкортостан от Пермского края состоялась 12 апреля в Москве в рамках международного конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе. Спорт», сообщало информагентство «Башинформ».

Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов мира поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава».

Глава государства в октябре прошлого года обратился с приветственной речью к участникам ХI Международного форума «Россия — спортивная держава», который проходил в Перми.

«В предстоящем году состоится форум „Россия — спортивная держава“. По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан — Уфа. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием ещё одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России», — обратился к участникам форума Владимир Путин.

Радий Хабиров в феврале этого года на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание спортивной инфраструктуре.

«Мы делаем большие вливания в инфраструктуру — строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».

Тогда же руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.