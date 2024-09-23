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23 Сентября , 12:18

Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе откроется Центр фехтования

Центр фехтования в Уфе будет готов открыться во время проведения международного форума «Россия — спортивная держава». Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«19 сентября решил специально ночью выехать на площадку строительства Центра фехтования. Он красивый. Внутри посмотрел. Могу смело сказать, что это объект мирового уровня. Один из самых больших в России. Готовность высокая и к форуму мы его откроем», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, в двухэтажном здании Центра фехтования площадью 6,2 тысячи кв. м спортсменов ждут 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированный и тренажёрный залы, место для индивидуальных занятий, раздевалки, тренерские и судейские. Кроме того, предусмотрены медико-восстановительный блок, бассейн и беговые дорожки.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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