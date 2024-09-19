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19 Сентября , 22:11

Радий Хабиров рассказал о ходе строительства Центра фехтования в Уфе

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе завершения строительства Центра фехтования. Напомним, объект возведен в уфимском микрорайоне Затон, на проспекте Дружбы народов.

«Приехал посмотреть, как идет работа над завершением строительства Центра фехтования. Все получилось. Когда мы проектировали его, собирали все самые лучшие идеи, — поделился Глава региона с читателями своего блога. — Центр фехтования — большой, 6 тыс. квадратных метров. Здесь 28 дорожек, одновременно могут выступать 56 спортсменов. Это современный, технологически насыщенный объект.

Для чего я его показываю? Чтобы мальчики и девочки увидели его и пришли в этот красивый вид спорта. Кстати, в последнее время фехтованием начали заниматься и люди старшего возраста.

Мы создали в Центре фехтования доступную среду, чтобы здесь хорошо себя чувствовали и спортсмены-колясочники. Огромное спасибо нашим олимпийским чемпионам Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину, нашим тренерам — именно они сделали так, что Башкортостан славится своей школой фехтования. Построить такой дворец спорта мы считали своим долгом».

Глава республики отметил, что работы практически завершены. Первые соревнования планируется провести уже 17 октября.

«Очень важно не останавливать работу, продолжать в Башкортостане строить культурные, спортивные объекты, чтобы нашим детям было где заниматься. Всем хорошего вечера!» — резюмировал Радий Хабиров.

Автор:Лейла Аралбаева
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