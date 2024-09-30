В Уфе началась завершающая фаза подготовки к международному спортивному форуму

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко стало прологом к проведению в Уфе этого крупного спортивного мероприятия. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе отметил и. о. премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.

Андрей Назаров сообщил, что подготовка к форуму идёт в штатном режиме, но к ней требуется концентрация внимания всех министерств и ведомств и других ответственных организаций.

«Напомню, основной площадкой проведения форума будет недавно открытый Дворец борьбы. Как вы знаете, это один из крупнейших борцовских объектов не только в России, но и в Европе и Азии. Дворец готов к проведению мероприятия. Сейчас там ведётся окончательная подготовка и застройка помещений для проведения круглых столов и в целом основных заседаний. Также застраиваются площадки под выставку „Современный спорт, инновации и перспективы“. В эти дни, кроме форума, пройдут ещё несколько спортивных мероприятий, которые позволят сконцентрировать внимание на развитие спорта и украсить международный форум. Откроем и ряд объектов — Центр фехтования и комплекс гребного слалома, а также спортивный центр „Амфибия“ в Нефтекамске. Они откроются во время визита президента в Уфу», — сказал Андрей Назаров.

Напомним, XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» откроется в Уфе 17 октября. Девизом форума «Россия — спортивная держава» станет слоган «Семья. Спорт. Россия». Об этом в Казани сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв. Он добавил, что в форуме примет участие президент России Владимир Путин.

Ранее Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан — один из ведущих спортивных регионов страны, который многие годы успешно проводит крупные соревнования.

«Яркими событиями, которые приняла наша республика, стали первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, Летние игры сурдлимпийцев и Первые Международные игры национальных и неолимпийских видов спорта „Навстречу Евразиаде“, — отметил Радий Хабиров. — Сейчас активно готовимся к главному спортивному форуму страны „Россия — спортивная держава“. Работу ведём в рамках соответствующей „дорожной карты“. Действуют республиканский оргкомитет под моим руководством, рабочая группа. Главной площадкой мероприятия станет Дворец борьбы. Для участников форума предложим и насыщенную досуговую программу. Познакомим с многонациональной культурой, традициями и историей Башкортостана. Несомненно, форум станет мощным стимулом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в республике и стране. Благодарим за такое доверие к региону».

Заместитель министра спорта России Александр Никитин высоко оценил подготовку Башкирии к международному форуму «Россия — спортивная держава».

«Оцениваем готовность на сегодняшний день как высокую. У нас инспекционный визит и мы всё внимательно рассмотрели. Мы максимально приложим все усилия для того, чтобы оказать поддержку республике», — сказал Александр Никитин, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

Напомним, церемония передачи штандарта международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Республике Башкортостан от Пермского края состоялась 12 апреля в Москве в рамках международного конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе. Спорт», сообщало информагентство «Башинформ».

Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов мира поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава».

Глава государства в октябре прошлого года обратился с приветственной речью к участникам ХI Международного форума «Россия — спортивная держава», который проходил в Перми.

«В предстоящем году состоится форум „Россия — спортивная держава“. По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан — Уфа. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием ещё одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России», — обратился к участникам форума Владимир Путин.

Радий Хабиров в феврале этого года на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание спортивной инфраструктуре.

«Мы делаем большие вливания в инфраструктуру — строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».

Тогда же руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.