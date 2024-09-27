В правительстве РФ обсудили форум «Россия – спортивная держава»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Об этом сообщает сайт правительства России. В заседании принял участие исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в этом году наша страна провела ряд крупнейших международных соревнований, таких как «Игры будущего», «Дети Азии» и «Игры БРИКС». По его словам, Россия является одним из лидеров в плане организации масштабных мероприятий.

«Международный форум «Россия – спортивная держава» обретает особое значение в текущих геополитических условиях, становясь площадкой для выработки совместных решений. Мы обсудим с международным экспертным сообществом вопросы создания спортивных объединений и новых форматов соревнований. Также Правительством сегодня совместно со спортивной общественностью разрабатывается комплексная государственная программа развития отечественного спорта, вопросы её реализации мы также подробно обсудим на площадке форума. Цели определены Президентом Владимиром Путиным: вовлечение большего числа граждан в регулярные занятия спортом и повышение соревновательной активности наших спортсменов», – отметил вице-премьер.

Главой государства принято решение о проведении 12-го форума в этом году 17–19 октября в столице Республики Башкортостан. Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что участники форума смогут по достоинству оценить гостеприимство этого города.

«На форуме предстоит выработать конкретные механизмы и подходы к достижению национальных целей, поставленных главой государства до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В этой большой общей работе могут и должны участвовать негосударственные организации. Как раз об этом пойдёт речь на очередном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, которое запланировано на 17 октября в Уфе одновременно с форумом. В развитии спорта необходим комплексный подход. И это станет главной темой пленарного заседания форума», – подчеркнул помощник Президента – секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Сегодня заседание впервые прошло в новом составе – с участием министра спорта Михаила Дегтярёва.

«Оргкомитет утвердил девиз форума "Спорт. Семья. Россия", который был выбран по результатам открытой общественной акции "Народный девиз форума", а также деловую, спортивную и культурную программы. Мы предусмотрели более 40 мероприятий. Они пройдут на 8 площадках, основной из которых станет Дворец борьбы», – рассказал министр.

На заседании участники обсудили вопросы обеспечения безопасности, медицинского и информационного сопровождения. В архитектуру деловой программы форума вошли круглые столы, пленарные сессии, конференции, семинары и дискуссионные площадки. В культурной программе предусмотрено 15 событий, включая театральные постановки, экспозиции, выставки.

«Гребной канал примет свои первые международные соревнования "Край курая" по слалому с участием сборной команды России. В Центре фехтования пройдёт международный турнир “Сабля Салавата„ среди юниоров. В "Уфа-Арене" 17 октября состоится вечер профессионального бокса "Ночь чемпионов IBA". Малая арена отводится для Всероссийских соревнований по кёрлингу среди юниоров. В спортивном комплексе “Динамо„ можно увидеть матч чемпионата России между клубами "Динамо" и "ЦСП-Химки", а в Центре спортивной подготовки – мероприятия Паралимпийского комитета России для ветеранов СВО. В целом подготовка к форуму идёт в штатном режиме. Ещё раз благодарим за оказанное высокое доверие», – рассказал Андрей Назаров.

По итогам заседания было принято решение утвердить тему пленарного заседания «Спорт – комплексный взгляд в будущее», одобрить архитектуру деловой программы форума, а также спортивную и культурную программы.

Ранее сообщалось, что форум «Россия — спортивная держава» пройдёт на 5 спортивных объектах Уфы.