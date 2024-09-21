Тимур Сафин рассказал о возможностях Центра фехтования в Уфе

Центр фехтования, строительство которого инициировал Глава Башкирии Радий Хабиров, очень важен для республики, Уфы да и в целом России. В его стенах вырастут новые чемпионы, которые будут отстаивать честь страны на многих международных спортивных аренах. Кроме того, Центр фехтования в Уфе позволит существенно популяризировать этот вид спорта среди детей и молодёжи. Об этом агентству «Башинформ» заявил амбассадор Центра фехтования Башкирии, трёхкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион в командных соревнованиях в рапире, бронзовый призёр Игр XXXI Олимпиады в личных соревнованиях в рапире, серебряный призёр XXXII летних Олимпийских игр в командных соревнованиях в рапире, заслуженный мастер спорта России Тимур Сафин.
«В Уфе много залов, в которых тренируются фехтовальщики. Теперь они смогут заниматься в одном месте. Центр фехтования на самом деле будет многофункциональным спортивным комплексом. В нём есть универсальный, специальный залы. Также спортсмены смогут проходить теоретические занятия в специальных классах, разбирать рисунок боя. Будет и тренажёрный зал. В общем — всё включено для полноценных тренировок, подготовки к турнирам и достижения высоких результатов», — сказал Тимур Сафин.
Тимур Сафин добавил, что в Центре фехтования сможет тренироваться с ещё большей отдачей. Дело в том, что в большинстве залов, которые сейчас работают в Уфе, время расписано. Спортсмены занимаются чуть ли не «впритирку» с детьми. Чемпион отметил, что Центр фехтования позволит существенно улучшить тренировочный процесс.
«Спортсменам не всегда удаётся тренироваться, скажем так, в достаточно комфортных условиях. Профессиональным спортсменам приходится совмещать своё время с более молодыми фехтовальщиками, которые только начинают свой путь в спорте, а также детьми. Конечно же, это не совсем удобно. Надеюсь, когда Центр фехтования будет полностью готов, мы сможем выделить для себя определённое время для полноценного тренировочного процесса и подготовиться к стартам», — сказал Тимур Сафин.
Тимур Сафин также отметил, что спортивное сообщество республики благодарно Радию Хабирову за внимание к спортсменам, тренерам и тем, кто активно занимается физкультурой и спортом.
До открытия Центра фехтования остаётся меньше месяца. Новый спортивный объект планируется открыть 17 октября в рамках проведения международного форума «Россия — спортивная держава».
О том, что открытие в Уфе Центра фехтования станет важным и значимым событием в жизни республики «Башинформу» накануне сказала и олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина. По мнению именитой спортсменки, спорткомплекс — это не только дань уважения к спортсменам и тренерам Башкирии, но и место подготовки будущих чемпионов.
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров в августе 2021 года встретился с Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным, которые вернулись победителями с XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
В разговоре со спортсменами руководитель республики принял решение о строительстве Центра фехтования. В декабре 2022 года Радий Хабиров дал старт строительству будущего спорткомплекса.
Как ранее сообщал «Башинформ», в двухэтажном здании Центра фехтования площадью 6,2 тысячи кв. м спортсменов ждут 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированный и тренажёрный залы, место для индивидуальных занятий, раздевалки, тренерские и судейские. Кроме того, предусмотрены медико-восстановительный блок, бассейн и беговые дорожки.
В новом спортивном комплексе будут проводиться соревнования республиканского, межрегионального всероссийского и международного уровня по фехтованию. Одновременно здесь смогут заниматься 56 рапиристов, пропускная способность центра — более 400 человек.
На этой неделе Радий Хабиров посетил Центр фехтования. Глава Башкирии ознакомился с архитектурным освещением спорткомплекса, осмотрел планировку помещений, обсудил со строителями используемые материалы и техническое оснащение. Готовность объекта на данный момент составляет 97%.
«Центр фехтования — большой, можно сказать, флагманский объект, очень продуманный. Перед началом проектирования команда специалистов объездила ведущие центры фехтования России, чтобы изучить лучший опыт. Поэтому мы смогли собрать воедино самые удачные решения и избежать возможных ошибок. Результат — эстетически красивый и современный, технологически оснащённый объект. Мы благодарны Федерации фехтования России, которая помогла нам с оборудованием», — сказал Радий Хабиров.
«Огромное спасибо нашим олимпийским чемпионам Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину, нашим тренерам — именно они сделали так, что Башкортостан славится своей школой фехтования. Построить такой дворец спорта мы считали своим долгом», — отметил в соцсетях руководитель республики.