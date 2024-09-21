Тимур Сафин рассказал о возможностях Центра фехтования в Уфе

Центр фехтования, строительство которого инициировал Глава Башкирии Радий Хабиров, очень важен для республики, Уфы да и в целом России. В его стенах вырастут новые чемпионы, которые будут отстаивать честь страны на многих международных спортивных аренах. Кроме того, Центр фехтования в Уфе позволит существенно популяризировать этот вид спорта среди детей и молодёжи. Об этом агентству «Башинформ» заявил амбассадор Центра фехтования Башкирии, трёхкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион в командных соревнованиях в рапире, бронзовый призёр Игр XXXI Олимпиады в личных соревнованиях в рапире, серебряный призёр XXXII летних Олимпийских игр в командных соревнованиях в рапире, заслуженный мастер спорта России Тимур Сафин.

«В Уфе много залов, в которых тренируются фехтовальщики. Теперь они смогут заниматься в одном месте. Центр фехтования на самом деле будет многофункциональным спортивным комплексом. В нём есть универсальный, специальный залы. Также спортсмены смогут проходить теоретические занятия в специальных классах, разбирать рисунок боя. Будет и тренажёрный зал. В общем — всё включено для полноценных тренировок, подготовки к турнирам и достижения высоких результатов», — сказал Тимур Сафин.

Тимур Сафин добавил, что в Центре фехтования сможет тренироваться с ещё большей отдачей. Дело в том, что в большинстве залов, которые сейчас работают в Уфе, время расписано. Спортсмены занимаются чуть ли не «впритирку» с детьми. Чемпион отметил, что Центр фехтования позволит существенно улучшить тренировочный процесс.