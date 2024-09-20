Аделина Загидуллина оценила значимость Центра фехтования в Уфе

В октябре этого года в Уфе распахнёт свои двери Центр фехтования. Церемонию открытия в столице Башкирии нового спортивного объекта планируется провести 17 октября в рамках проведения международного форума «Россия — спортивная держава».

Открытие в Уфе Центра фехтования станет важным и значимым событием в жизни республики, убеждена олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина. По мнению именитой спортсменки, спорткомплекс - это не только дань уважения к спортсменам и тренерам Башкирии, но и место подготовки будущих чемпионов.

«Центр фехтования — символ заслуг фехтовальщиков Башкирии, которые ездили на олимпиады, чемпионаты мира, Европы и, конечно же, тренеров. Фехтование в республике развивается, и очень важно, чтобы и условия для тренировок улучшались. Центр фехтования будет оснащён не только спортивным оборудованием. В нём также предусмотрен тренажёрный зал, где можно более качественно повышать физическую подготовку. Будет и восстановительный блок — в частности, купели с контрастной водой, хамам, сауна. В конференц-зале планируется проводить теоретические занятия. В Уфе будут проходить соревнования российского и, надеюсь, в дальнейшем мирового уровня. А, значит, наши жители, любители спорта, болельщики смогут познакомиться с миром фехтования, а гости узнают, как прекрасна Уфа. Я и все фехтовальщики и тренеры Башкирии благодарны Главе республики Радию Хабирову за то, что он осуществляет мечту спортсменов», — сказала Аделина Загидуллина информагентству «Башинформ».