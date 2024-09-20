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20 Сентября , 16:46

Аделина Загидуллина оценила значимость Центра фехтования в Уфе

пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото:пресс-служба Главы Республики Башкортостан

В октябре этого года в Уфе распахнёт свои двери Центр фехтования. Церемонию открытия в столице Башкирии нового спортивного объекта планируется провести 17 октября в рамках проведения международного форума «Россия — спортивная держава».

Открытие в Уфе Центра фехтования станет важным и значимым событием в жизни республики, убеждена олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина. По мнению именитой спортсменки, спорткомплекс - это не только дань уважения к спортсменам и тренерам Башкирии, но и место подготовки будущих чемпионов.

«Центр фехтования — символ заслуг фехтовальщиков Башкирии, которые ездили на олимпиады, чемпионаты мира, Европы и, конечно же, тренеров. Фехтование в республике развивается, и очень важно, чтобы и условия для тренировок улучшались. Центр фехтования будет оснащён не только спортивным оборудованием. В нём также предусмотрен тренажёрный зал, где можно более качественно повышать физическую подготовку. Будет и восстановительный блок — в частности, купели с контрастной водой, хамам, сауна. В конференц-зале планируется проводить теоретические занятия. В Уфе будут проходить соревнования российского и, надеюсь, в дальнейшем мирового уровня. А, значит, наши жители, любители спорта, болельщики смогут познакомиться с миром фехтования, а гости узнают, как прекрасна Уфа. Я и все фехтовальщики и тренеры Башкирии благодарны Главе республики Радию Хабирову за то, что он осуществляет мечту спортсменов», — сказала Аделина Загидуллина информагентству «Башинформ».

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Аделина Загидуллина отметила, что Центр фехтования объединит в себе несколько школ, которые сейчас расположены в разных частях башкирской столицы.

«В Уфе много молодых людей увлечены фехтованием. Если раньше этим видом больше занимались ребята, то теперь от них не отстают и девушки. У нас несколько залов в городе. Надеюсь, что и они продолжат свою работу. Но важна транспортная доступность к Центру фехтования. Я в детстве жила в Зелёной роще, а тренироваться ездила в Затон. Поэтому прекрасно понимаю, как важно, чтобы без пересадок самостоятельно доехать до места занятий», — сказала Аделина Загидуллина.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров в августе 2021 года встретился с участниками XXXII летних Олимпийских игр в Токио — рапиристами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным.

пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото:пресс-служба Главы Республики Башкортостан

В разговоре со спортсменами руководитель республики принял решение о строительстве Центра фехтования. В декабре 2022 года Радий Хабиров дал старт строительству будущего спорткомплекса. 

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Как ранее сообщал «Башинформ», в двухэтажном здании Центра фехтования площадью 6,2 тысячи кв. м спортсменов ждут 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированный и тренажёрный залы, место для индивидуальных занятий, раздевалки, тренерские и судейские. Кроме того, предусмотрены медико-восстановительный блок, бассейн и беговые дорожки.

В новом спортивном комплексе будут проводиться соревнования республиканского, межрегионального всероссийского и международного уровня по фехтованию. Одновременно здесь смогут заниматься 56 рапиристов, пропускная способность центра — более 400 человек.

Накануне Радий Хабиров посетил Центр фехтования. Глава Башкирии ознакомился с архитектурным освещением спорткомплекса, осмотрел планировку помещений, обсудил со строителями используемые материалы и техническое оснащение. Готовность объекта на данный момент составляет 97%.

пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото:пресс-служба Главы Республики Башкортостан
«Центр фехтования — большой, можно сказать, флагманский объект, очень продуманный. Перед началом проектирования команда специалистов объездила ведущие центры фехтования России, чтобы изучить лучший опыт. Поэтому мы смогли собрать воедино самые удачные решения и избежать возможных ошибок. Результат — эстетически красивый и современный, технологически оснащённый объект. Мы благодарны Федерации фехтования России, которая помогла нам с оборудованием», — сказал Радий Хабиров.
пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото:пресс-служба Главы Республики Башкортостан

«Огромное спасибо нашим олимпийским чемпионам Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину, нашим тренерам — именно они сделали так, что Башкортостан славится своей школой фехтования. Построить такой дворец спорта мы считали своим долгом», — отметил в соцсетях руководитель республики.

Видео:telegram-канал Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
Автор:Эдуард Кускарбеков
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