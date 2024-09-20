Травмирование Кузьмина в Уфе вскрыло слабые стороны КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник сборной Советского Союза Виталий Давыдов считает, что случай с травмированием хоккеиста в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» выявил слабые стороны судейства. Свою позицию ветеран спорта высказал сайту «Спортс».

«Эпизод не только страшный, но и сложный. Мне показалось, что канадский защитник проиграл в катании и, как следствие, позицию. Поэтому его контакт с форвардом был скорее ему в спину. Учитывая высокую скорость Кузьмина и то, что он катил на одной ноге, Дицу хватило легкого „тычка“ в номер, чтобы оппонент улетел в борт и получил эту травму. В первую очередь хочу пожелать Кузьмину здоровья! Это в жизни самое главное — а не хоккей», — приводит слова Виталия Давыдова спортивный портал.

Напомним, 17 сентября в Уфе в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» нападающий уфимского клуба Глеб Кузьмин получил тяжёлую травму. Уфимский форвард столкнулся с омским защитником Дарреном Дицом. В результате Глеб Кузьмин на высокой скорости ударился головой об борт. Со льда уфимского хоккеиста увезли на носилках.

По мнению Виталия Давыдова, на ледовой площадке других стран такого случая не произошло бы. Что касается Дица, он отметил, что канадский легионер - жёсткий защитник, которого не раз отправляли на скамейку штрафников за грубую игру.

«Люблю и ценю жестких защитников. Но Диц, ещё когда выступал за ЦСКА, не раз переходил границу жесткости и грубости. Канадец — защитник жесткий, но тяжеловатый, не всегда успевающий, отсюда постоянные удаления. Надо лучше кататься! Считаю, что здесь нужно было учесть послужной список Дица. Знаю, что наши арбитры придумали себе историю с симулянтами, вроде бы всех их знают и показательно наказывают. Иногда это просто смешно — они везде выискивают эти в общем-то безобидные „рыбки“, направо и налево выписывая за них штрафы. А тут речь идёт не об этих нелепостях и мелочах, а о том, что человека на ровном месте отправили в реанимацию. И в ответ почему-то тишина — и со стороны арбитров, и, кстати, со стороны лиги. Ни удалений, ни штрафов — ничего!», — говорит Виталий Давыдов.

Он подчеркнул, что судьи допустили очередную ошибку.

«Уже устал говорить о судействе, оно в последние годы — слабое звено КХЛ и нашего хоккея. Драма в Уфе еще раз это подтвердила», — убеждён ветеран спорта.

Добавим, «Салават Юлаев» организовал для своего форварда спецборт. Глеба Кузьмина накануне отправили в Москву, где ему предстоит обследование и лечение.