Тренер из Башкирии рассказал, как вырастить чемпионов

Ныне ещё мальчики, а в будущем мужчины, с юных лет должны стремиться быть крепкими и сильными людьми. Регулярные силовые тренировки формируют в них дисциплину и нацеленность на результат. Кроме того, юные спортсмены становятся ответственными, усидчивыми и внимательными, что хорошо сказывается на успеваемости и в целом на становлении характера. Об этом «Башинформу» рассказал тренер по спортивной борьбе из Стерлитамакского района Максим Луценков.
Максим Луценков родился и вырос в Стерлитамаке. В раннем детстве занимался футболом, но недолго. Судьба привела 11-летнего мальчика в борцовский зал. Перспективы в Максиме разглядел заслуженный тренер России, заслуженный тренер Республики Башкортостан Владимир Леонтьев.
После школы закончил в родном городе физкультурный техникум, затем получил высшее образование в физкультурном институте в Уфе. Все эти годы Максим Луценков во время учёбы активно выступал на республиканских, окружном и российских соревнованиях. Получил звание мастера спорта России. Неоднократно становился призёром и победителем турниров. После армии молодой человек продолжил спортивную карьеру, но после получения травмы пришлось её остановить.
Сейчас Луценкову 32 года. Свой путь в спорте он не прервал. С 2012 года приступил к тренерской деятельности. С тех пор он подготовил несколько кандидатов в мастера спорта, чемпионов, его воспитанники становились призёрами и победителями ряда первенств и чемпионатов. В этом году Максим Луценков стал участником республиканской программы «Сельский тренер».
«По программе „Сельский тренер“ работаю в филиале Стерлитамакского ДЮСШ в селе Наумовка. Тренирую борцов и в микрорайоне Стерлитамака Шахтау в клубе „Буревестник“. Ребятам интересно заниматься греко-римской борьбой. Среди моих воспитанников есть и девочки, они учатся вольной борьбе. Родители приводят детей заниматься уже с четырёх лет. На начальном этапе провожу с ними общефизическую подготовку с элементами борьбы. Сначала важно подготовить базу для будущих нагрузок и усиленных тренировок. Дети есть дети, надо быть очень внимательными к ним. Есть опасность „выгорания“. В этот момент тренеру важно удержать ребёнка и не дать ему остановиться. Если сейчас даст слабину, то и потом в жизни будет отступать. Важно подобрать нужные слова и объяснить, что спортом занимаются сильные и волевые и что нельзя сдаваться. Мои подопечные понимают, что у них всё впереди и только упорством можно достичь победы», — говорит Максим Луценков.
Тренер также видит и свою цель. Она чёткая и простая — подготовить не просто участников соревнований, а воспитать мастеров спорта, чемпионов России, которые будут отстаивать честь Башкортостана и России на мировых аренах.
«В своих воспитанников я стараюсь вкладывать всё, что дал мне мой первый тренер Владимир Николаевич Леонтьев. Он, а затем и другие мои наставники, учили быть победителями и, повторюсь, никогда не сдаваться. Это качество прививаю и своему восьмилетнему сыну, который тренируется под моим руководством с четырёх лет. Свои слова подтверждаю своим примером. Держу себя в форме и планирую через три-четыре года принять участие в соревнованиях Башкирии по борьбе среди ветеранов. Их трудно назвать „отставниками“. Борцам по 35-45 лет. Среди них и мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса среди ветеранов Игорь Николаевич Каширин. Так что есть возможность ещё раз испытать себя», — улыбается Максим Луценков.
Максим Луценков на полученный по программе «Сельский тренер» миллион построил дом с баней. Он считает, что проект, инициированный Главой Башкирии Радием Хабировым, стал отличной поддержкой молодых специалистов.
«Спасибо Радию Хабирову. Программа „Сельский тренер“ очень важна. Она помогла многим тренерам, особенно молодым. Знаю, что также есть программа „Городской тренер“. Так что у юных жителей сёл, деревень и малых городов есть прекрасные возможности построить своё будущее. Главное не сдаваться», — подчеркнул Максим Луценков.
Напомним, в Башкирии спортивные тренеры, которые планируют работать в сёлах и небольших городах, могут подать заявки на участие в программе «Сельский тренер» и получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Надо отметить, что республика первой внедрила в России социальный проект и на сегодняшний день он признан одной из лучших практик. На данный момент «Сельский тренер» действует в более чем 25 регионах страны. На примере республиканской программы на федеральном уровне разрабатывается программа «Земский тренер». Выплаты идут на приобретение жилья или земельного участка под строительство дома, покупку машины, погашение ипотеки и обучение. Главное условие — специалист должен проработать в сельской местности пять лет.
«Мы в 2020 году утвердили программу „Сельский тренер“. В чём суть программы? Тренеру выдаётся грант в размере 600 тысяч рублей. За это он обязан проработать на селе не менее пяти лет. На данный момент мы получили вдвое больше заявок, чем закладывали и предполагали. То есть программа очень нужна и востребована. Ежегодно мы будем поддерживать до 100 тренеров», — сказал Радий Хабиров в феврале 2021 года в своём выступлении на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, посвящённом развитию массового спорта и физической культуры.
А в феврале этого года Радий Хабиров на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание на спортивную инфраструктуру.
«Мы делаем большие вливания в инфраструктуру — строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».
Руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.
«Мы уделяем большое внимание развитию спорта в районах республики. Это очень важно. Именно там рождаются наши великие атлеты», — подчеркнул Глава Башкортостана.