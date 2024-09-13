Тренер из Башкирии рассказал, как вырастить чемпионов

Ныне ещё мальчики, а в будущем мужчины, с юных лет должны стремиться быть крепкими и сильными людьми. Регулярные силовые тренировки формируют в них дисциплину и нацеленность на результат. Кроме того, юные спортсмены становятся ответственными, усидчивыми и внимательными, что хорошо сказывается на успеваемости и в целом на становлении характера. Об этом «Башинформу» рассказал тренер по спортивной борьбе из Стерлитамакского района Максим Луценков.

Максим Луценков родился и вырос в Стерлитамаке. В раннем детстве занимался футболом, но недолго. Судьба привела 11-летнего мальчика в борцовский зал. Перспективы в Максиме разглядел заслуженный тренер России, заслуженный тренер Республики Башкортостан Владимир Леонтьев.

После школы закончил в родном городе физкультурный техникум, затем получил высшее образование в физкультурном институте в Уфе. Все эти годы Максим Луценков во время учёбы активно выступал на республиканских, окружном и российских соревнованиях. Получил звание мастера спорта России. Неоднократно становился призёром и победителем турниров. После армии молодой человек продолжил спортивную карьеру, но после получения травмы пришлось её остановить.

Сейчас Луценкову 32 года. Свой путь в спорте он не прервал. С 2012 года приступил к тренерской деятельности. С тех пор он подготовил несколько кандидатов в мастера спорта, чемпионов, его воспитанники становились призёрами и победителями ряда первенств и чемпионатов. В этом году Максим Луценков стал участником республиканской программы «Сельский тренер».

«По программе „Сельский тренер“ работаю в филиале Стерлитамакского ДЮСШ в селе Наумовка. Тренирую борцов и в микрорайоне Стерлитамака Шахтау в клубе „Буревестник“. Ребятам интересно заниматься греко-римской борьбой. Среди моих воспитанников есть и девочки, они учатся вольной борьбе. Родители приводят детей заниматься уже с четырёх лет. На начальном этапе провожу с ними общефизическую подготовку с элементами борьбы. Сначала важно подготовить базу для будущих нагрузок и усиленных тренировок. Дети есть дети, надо быть очень внимательными к ним. Есть опасность „выгорания“. В этот момент тренеру важно удержать ребёнка и не дать ему остановиться. Если сейчас даст слабину, то и потом в жизни будет отступать. Важно подобрать нужные слова и объяснить, что спортом занимаются сильные и волевые и что нельзя сдаваться. Мои подопечные понимают, что у них всё впереди и только упорством можно достичь победы», — говорит Максим Луценков.

Тренер также видит и свою цель. Она чёткая и простая — подготовить не просто участников соревнований, а воспитать мастеров спорта, чемпионов России, которые будут отстаивать честь Башкортостана и России на мировых аренах.