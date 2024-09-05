В Башкирии участник зарубежных турниров вошёл в программу «Сельский тренер»

Рустэм Иргалеев родом из Чекмагуша. Велоспортом занимается с 11 лет, поэтому выбор будущей профессии стал очевиден. Он окончил физкультурный колледж в Стерлитамаке. За годы упорных тренировок и выступлений на соревнованиях Рустэм Иргалеев получил звания мастера спорта России среди юниоров. Спортсмен выезжал в составе сборной республики и побеждал в ряде российских соревнований, кроме того, одерживал победы в Германии. В те годы он с другими спортсменами готовился к турнирам в Уфе в спорткомплексе «Агидель». После службы в армии Рустэм Иргалеев приступил к тренерской деятельности в родном Чекмагуше.

«В программу „Сельский тренер“ я вошёл по приглашению администрации Дюртюлинского района. К тому же я знаком с тренером высшей категории, мастером спорта СССР по велоспорту Ахтямом Муллахметовым. Ахтям Нурисламович собирался на заслуженный отдых и ему было важно передать воспитанников в надёжные руки. Он и предложил мне продолжить его работу, я с удовольствием согласился», — говорит Рустэм Иргалеев.

Велоспорт – тяжёлый вид спорта, говорит Рустэм Иргалеев. Велосипедистам важно сконцентрироваться на гонках, при этом надо учесть, что рядом едет на большой скорости ещё несколько спортсменов, к тому же гонка идёт на шоссе.

«У меня три группы по 10 детей. Тренируемся два раза в день — утром и после обеда. Преодолеваем до 100 километров. Воспитанники, которые только начинают свой путь в спорте, занимаются на стадионе. На начальном этапе учу их „восьмёркам“ и другим нюансам вождения. Очень важно также объяснить им технику безопасности, поскольку, как я говорил, основная езда на трассе. Для воспитанников в нашем спорткомплексе создана хорошая база. Мы обеспечены гоночными шоссейными велосипедами, а также горными, на которых оттачиваем навыки вождения в лесу. Есть велостанки, каски, другое защитное снаряжение, хватает и запчастей. Все необходимое предоставил уфимский спорткомплекс „Агидель“. Дети занимаются бесплатно. Приятно видеть, как они с большой охотой приступают к тренировкам и уже имеют достижения. В этом году выезжали на турниры в Октябрьский, Ишимбай, в Чекмагушевский район. Всегда возвращаемся с призовыми местами», — отметил Рустэм Иргалеев.