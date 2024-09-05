В Башкирии участник зарубежных турниров вошёл в программу «Сельский тренер»

Юные спортсмены, которые увлекаются велоспортом, в будущем станут если и не чемпионами, но точно терпеливыми, целеустремлёнными и выдержанными людьми. Так считает тренер по этому виду спорта из Дюртюлей Рустэм Иргалеев. Он стал участником республиканской программы «Сельский тренер» и сейчас работает в дюртюлинской детско-юношеской спортивной школе «Олимпиец».
Рустэм Иргалеев родом из Чекмагуша. Велоспортом занимается с 11 лет, поэтому выбор будущей профессии стал очевиден. Он окончил физкультурный колледж в Стерлитамаке. За годы упорных тренировок и выступлений на соревнованиях Рустэм Иргалеев получил звания мастера спорта России среди юниоров. Спортсмен выезжал в составе сборной республики и побеждал в ряде российских соревнований, кроме того, одерживал победы в Германии. В те годы он с другими спортсменами готовился к турнирам в Уфе в спорткомплексе «Агидель». После службы в армии Рустэм Иргалеев приступил к тренерской деятельности в родном Чекмагуше.
«В программу „Сельский тренер“ я вошёл по приглашению администрации Дюртюлинского района. К тому же я знаком с тренером высшей категории, мастером спорта СССР по велоспорту Ахтямом Муллахметовым. Ахтям Нурисламович собирался на заслуженный отдых и ему было важно передать воспитанников в надёжные руки. Он и предложил мне продолжить его работу, я с удовольствием согласился», — говорит Рустэм Иргалеев.
Велоспорт – тяжёлый вид спорта, говорит Рустэм Иргалеев. Велосипедистам важно сконцентрироваться на гонках, при этом надо учесть, что рядом едет на большой скорости ещё несколько спортсменов, к тому же гонка идёт на шоссе.
«У меня три группы по 10 детей. Тренируемся два раза в день — утром и после обеда. Преодолеваем до 100 километров. Воспитанники, которые только начинают свой путь в спорте, занимаются на стадионе. На начальном этапе учу их „восьмёркам“ и другим нюансам вождения. Очень важно также объяснить им технику безопасности, поскольку, как я говорил, основная езда на трассе. Для воспитанников в нашем спорткомплексе создана хорошая база. Мы обеспечены гоночными шоссейными велосипедами, а также горными, на которых оттачиваем навыки вождения в лесу. Есть велостанки, каски, другое защитное снаряжение, хватает и запчастей. Все необходимое предоставил уфимский спорткомплекс „Агидель“. Дети занимаются бесплатно. Приятно видеть, как они с большой охотой приступают к тренировкам и уже имеют достижения. В этом году выезжали на турниры в Октябрьский, Ишимбай, в Чекмагушевский район. Всегда возвращаемся с призовыми местами», — отметил Рустэм Иргалеев.
В группах Рустэма Иргалеева, кроме детей, занимаются и взрослые любители спорта, в том числе люди пожилого возраста. Они говорят, что очень рады молодому специалисту и всегда готовы защитить спортивную честь своего муниципалитета.
Добавим, Рустэм Иргалеев на полученные деньги купил земельный участок. Говорит, что раньше жил на съёмной квартире, а скоро у него будет собственный дом.
Напомним, в Башкирии спортивные тренеры, которые планируют работать в сёлах и небольших городах, могут подать заявки на участие в программе «Сельский тренер» и получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Надо отметить, что республика первой внедрила в России социальный проект и на сегодняшний день он признан одной из лучших практик. На данный момент «Сельский тренер» действует в более чем 25 регионах страны. На примере республиканской программы на федеральном уровне разрабатывается программа «Земский тренер». Выплаты идут на приобретение жилья или земельного участка под строительство дома, покупку машины, погашение ипотеки и обучение. Главное условие — специалист должен проработать в сельской местности пять лет.
«Мы в 2020 году утвердили программу „Сельский тренер“. В чём суть программы? Тренеру выдаётся грант в размере 600 тысяч рублей. За это он обязан проработать на селе не менее пяти лет. На данный момент мы получили вдвое больше заявок, чем закладывали и предполагали. То есть программа очень нужна и востребована. Ежегодно мы будем поддерживать до 100 тренеров», — сказал Радий Хабиров в феврале 2021 года в своём выступлении на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, посвящённом развитию массового спорта и физической культуры.
А в феврале этого года Радий Хабиров на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание на спортивную инфраструктуру.
«Мы делаем большие вливания в инфраструктуру — строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».
Руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.
«Мы уделяем большое внимание развитию спорта в районах республики. Это очень важно. Именно там рождаются наши великие атлеты», — подчеркнул Глава Башкортостана.