«Толпар» проиграл «Омским ястребам» и выбыл из плей-офф МХЛ

«Претензия одна — провалили первый период. Дали фору 0:3. Героически спасали ситуацию, создали много моментов, чтобы сравнять счет и уйти в овертайм. Подвело исполнительское мастерство. Несмотря ни на что, сопернику дали бой в этой серии. Качеством игры были довольны и в первом матче — до момента, когда проигрывали 0:3. Пропустили — и как будто вода попала в корабль, который держался на плаву, он начал тонуть с пятидесятой минуты. Во втором матче не так хорошо по цифрам играли, но был хороший эмоциональный фон, удалось победить. Сегодня можно сказать, что мастерство соперника выше. Мы руки не упускаем, будем работать», — прокомментировал игру главный тренер «Толпара» Владимир Потапов.