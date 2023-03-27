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Вчера, 21:39

«Толпар» проиграл «Омским ястребам» и выбыл из плей-офф МХЛ

ХК «Толпар»
Фото:ХК «Толпар»

Сегодня, 27 марта, уфимская молодёжная хоккейная команда «Толпар» выбыла из плей-офф МХЛ, передаёт информагентство «Башинформ». В домашнем матче четвертьфинала с «Омскими ястребами» уфимцы проиграли со счётом 2:3.

ХК «Толпар»
ХК «Толпар»
ХК «Толпар»
ХК «Толпар»
ХК «Толпар»
ХК «Толпар»
ХК «Толпар»
ХК «Толпар»
ХК «Толпар»
ХК «Толпар»
Фото:ХК «Толпар»

Шайбы в ворота хозяев забросили Павел Леуку (10-я минута), Глеб Трикозов (19-я минута), Илья Рейнгардт (20-я минута). Во втором периоде дублем на 28-й и 35-й минутах отличился нападающий «Толпара» Савелий Шарифьянов. До конца игры счёт на табло не поменялся, уфимцам не удалось перевести игру в овератайм.

ХК «Толпар»
Фото:ХК «Толпар»

«Претензия одна — провалили первый период. Дали фору 0:3. Героически спасали ситуацию, создали много моментов, чтобы сравнять счет и уйти в овертайм. Подвело исполнительское мастерство. Несмотря ни на что, сопернику дали бой в этой серии. Качеством игры были довольны и в первом матче — до момента, когда проигрывали 0:3. Пропустили — и как будто вода попала в корабль, который держался на плаву, он начал тонуть с пятидесятой минуты. Во втором матче не так хорошо по цифрам играли, но был хороший эмоциональный фон, удалось победить. Сегодня можно сказать, что мастерство соперника выше. Мы руки не упускаем, будем работать», — прокомментировал игру главный тренер «Толпара» Владимир Потапов.

ХК «Толпар»
Фото:ХК «Толпар»
Автор:Эдуард Кускарбеков
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