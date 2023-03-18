В Башкирии определились победители турнира ночной волейбольной лиги

Советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Дмитрий Солоницын в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» отметил, что участие сотрудников в спортивных мероприятиях формируют командный дух, что положительно сказывается в дальнейшей работе.

«Я с удовольствием принял участие в играх ночной волейбольной лиги. Волейболом увлекаюсь всю жизнь. Кроме этого вида спорта занимался плаванием и лыжными гонками. В компании занятия спортом всегда приветствовались и у нас регулярно проходят внутренние спартакиады. Среди сотрудников есть воспитанники ДЮСШ и просто неравнодушные к физкультуре люди. Мы все стараемся в свободное от работы время прийти в наш небольшой спортзал и заниматься своей физической подготовкой. В прошлом году учредили турнир памяти генерального директора компании Николая Ивановича Крюкова. Первый турнир прошёл в сентябре в Стерлитамаке. На протяжении двух дней соревновались команды со всей республики, приехали более 100 человек. Кроме этого, принимаем участие в спартакиаде. В этом году зональные игры состоятся в Оренбурге. Надеемся, что пройдём отборочный тур и выйдем в финал. Словом, волейбол мы культивируем. Руководство компании и профсоюз всегда поддерживает сотрудников в их увлечении физкультурой и спортом. В волейбол мы с коллегами играли вечером, после 23:00. Признаюсь, это не просто. Игры проходили эмоционально и, когда уже приходили домой, не всегда удавалось заснуть. Тем не менее, мы рады, что в Уфе создана ночная волейбольная лига. На следующий год обязательно ещё раз примем участие. По моему мнению, в ней могли бы играть и молодые сотрудники. Дело в том, что по положению сейчас возрастная категория участников 35 лет и старше. Но во многих компаниях есть молодёжь, поэтому было бы уместно создать для них отдельный дивизион. Молодёжь необходимо поддерживать», — отметил Дмитрий Солоницын