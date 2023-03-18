В Башкирии определились победители турнира ночной волейбольной лиги

В Уфе завершились матчи ночной волейбольной лиги. Об этом сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.
Напомним, в республике проводится ведомственный год волейбола и игры ночной волейбольной лиги стали одним из его ярких событий. Соревнования 20 команд из числа сотрудников органов государственной власти, предприятий и бизнеса стартовали в прошлом году в ноябре, сообщало информагентство «Башинформ». Матчи проходили в вечернее время два раза в неделю. Участники турнира соревновались без ущерба для решения служебных вопросов. На протяжении четырёх месяцев мужчины находили время, чтобы после работы надеть спортивную форму и выйти на паркет.
По итогам турнира первое место занял «Газпром межрегионгаз Уфа». На втором месте волейболисты Ростелекома. На тетью ступень пьедестала взошла команда УФСИН по РБ.
«За время соревнований каждый из участников своим упорством, мужеством и стойкостью доказал, что сильный духом, целеустремлённый человек может преодолеть любые трудности и добиться самых высших результатов.
Я всегда за человеческие отношения и обмен опытом, за такое очное общение на всех уровнях — от руководителей высшего ранга до специалистов. В ходе соревнований я убедился, что ночная волейбольная лига Республики Башкортостан способствуют укреплению дружеских контактов между коллективами разных направлений, решению трудовых вопросов. Поэтому мы рассматриваем это мероприятие, как наш общий вклад в развитие деловых отношений среди всех участников», — отметил Ирек Сагитов.
Советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Дмитрий Солоницын в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» отметил, что участие сотрудников в спортивных мероприятиях формируют командный дух, что положительно сказывается в дальнейшей работе.
«Я с удовольствием принял участие в играх ночной волейбольной лиги. Волейболом увлекаюсь всю жизнь. Кроме этого вида спорта занимался плаванием и лыжными гонками. В компании занятия спортом всегда приветствовались и у нас регулярно проходят внутренние спартакиады. Среди сотрудников есть воспитанники ДЮСШ и просто неравнодушные к физкультуре люди. Мы все стараемся в свободное от работы время прийти в наш небольшой спортзал и заниматься своей физической подготовкой. В прошлом году учредили турнир памяти генерального директора компании Николая Ивановича Крюкова. Первый турнир прошёл в сентябре в Стерлитамаке. На протяжении двух дней соревновались команды со всей республики, приехали более 100 человек. Кроме этого, принимаем участие в спартакиаде. В этом году зональные игры состоятся в Оренбурге. Надеемся, что пройдём отборочный тур и выйдем в финал. Словом, волейбол мы культивируем. Руководство компании и профсоюз всегда поддерживает сотрудников в их увлечении физкультурой и спортом. В волейбол мы с коллегами играли вечером, после 23:00. Признаюсь, это не просто. Игры проходили эмоционально и, когда уже приходили домой, не всегда удавалось заснуть. Тем не менее, мы рады, что в Уфе создана ночная волейбольная лига. На следующий год обязательно ещё раз примем участие. По моему мнению, в ней могли бы играть и молодые сотрудники. Дело в том, что по положению сейчас возрастная категория участников 35 лет и старше. Но во многих компаниях есть молодёжь, поэтому было бы уместно создать для них отдельный дивизион. Молодёжь необходимо поддерживать», — отметил Дмитрий Солоницын
Ирек Сагитов добавил, что все команды продемонстрировали победный дух, а сотрудники способны развиваться не только профессионально, но и в спорте.