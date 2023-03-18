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Вчера, 20:48

В Башкирии определились победители турнира ночной волейбольной лиги

телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова
Фото:телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова

В Уфе завершились матчи ночной волейбольной лиги. Об этом сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.

Напомним, в республике проводится ведомственный год волейбола и игры ночной волейбольной лиги стали одним из его ярких событий. Соревнования 20 команд из числа сотрудников органов государственной власти, предприятий и бизнеса стартовали в прошлом году в ноябре, сообщало информагентство «Башинформ». Матчи проходили в вечернее время два раза в неделю. Участники турнира соревновались без ущерба для решения служебных вопросов. На протяжении четырёх месяцев мужчины находили время, чтобы после работы надеть спортивную форму и выйти на паркет.

По итогам турнира первое место занял «Газпром межрегионгаз Уфа». На втором месте волейболисты Ростелекома. На тетью ступень пьедестала взошла команда УФСИН по РБ.

Видео:телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова

«За время соревнований каждый из участников своим упорством, мужеством и стойкостью доказал, что сильный духом, целеустремлённый человек может преодолеть любые трудности и добиться самых высших результатов.
Я всегда за человеческие отношения и обмен опытом, за такое очное общение на всех уровнях — от руководителей высшего ранга до специалистов. В ходе соревнований я убедился, что ночная волейбольная лига Республики Башкортостан способствуют укреплению дружеских контактов между коллективами разных направлений, решению трудовых вопросов. Поэтому мы рассматриваем это мероприятие, как наш общий вклад в развитие деловых отношений среди всех участников», — отметил Ирек Сагитов.

Видео:телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова

Советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Дмитрий Солоницын в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» отметил, что участие сотрудников в спортивных мероприятиях формируют командный дух, что положительно сказывается в дальнейшей работе.

«Я с удовольствием принял участие в играх ночной волейбольной лиги. Волейболом увлекаюсь всю жизнь. Кроме этого вида спорта занимался плаванием и лыжными гонками. В компании занятия спортом всегда приветствовались и у нас регулярно проходят внутренние спартакиады. Среди сотрудников есть воспитанники ДЮСШ и просто неравнодушные к физкультуре люди. Мы все стараемся в свободное от работы время прийти в наш небольшой спортзал и заниматься своей физической подготовкой. В прошлом году учредили турнир памяти генерального директора компании Николая Ивановича Крюкова. Первый турнир прошёл в сентябре в Стерлитамаке. На протяжении двух дней соревновались команды со всей республики, приехали более 100 человек. Кроме этого, принимаем участие в спартакиаде. В этом году зональные игры состоятся в Оренбурге. Надеемся, что пройдём отборочный тур и выйдем в финал. Словом, волейбол мы культивируем. Руководство компании и профсоюз всегда поддерживает сотрудников в их увлечении физкультурой и спортом. В волейбол мы с коллегами играли вечером, после 23:00. Признаюсь, это не просто. Игры проходили эмоционально и, когда уже приходили домой, не всегда удавалось заснуть. Тем не менее, мы рады, что в Уфе создана ночная волейбольная лига. На следующий год обязательно ещё раз примем участие. По моему мнению, в ней могли бы играть и молодые сотрудники. Дело в том, что по положению сейчас возрастная категория участников 35 лет и старше. Но во многих компаниях есть молодёжь, поэтому было бы уместно создать для них отдельный дивизион. Молодёжь необходимо поддерживать», — отметил Дмитрий Солоницын

телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова
телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова
телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова
телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова
телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова
телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова
телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова
телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова
Фото:телеграм-канал вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова

Ирек Сагитов добавил, что все команды продемонстрировали победный дух, а сотрудники способны развиваться не только  профессионально, но и в спорте.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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