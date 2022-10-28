В Башкирии создается Ночная волейбольная лига

Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов анонсировал создание Ночной волейбольной лиги. В своем телеграм-канале он напомнил, что в республике проводится ведомственный год волейбола, и создание НВЛ станет одним из его ярких событий.

На сегодняшний день участие в НВЛ подтвердили 25 команд из органов государственной власти, предприятий и бизнеса. Старт игр запланирован в ноябре.

«У многих плотный рабочий график, на спорт не всегда хватает времени. А такие игры, пусть даже и поздно вечером, дают заряд бодрости и хорошего настроения. По себе знаю, как только приходишь в зал, усталость как рукой снимает», – сказал Ирек Сагитов.

Напомним, в Уфе есть Ночная хоккейная лига. А также – Ночная футбольная лига. Ее создание инициировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. В первой игре команда башкирского парламента обыграла объединенную команду правительства и минспорта республики, сообщало информагентство «Башинформ».