«Салават Юлаев» 24 февраля проведёт выездной матч с «Сибирью»

Сегодня, 24 февраля, «Салават Юлаев» проведёт второй матч заключительной гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы сыграют в Новосибирске с «Сибирью». Начало встречи в 14.30 по уфимскому времени. Прямая трансляция матча на телеканалах «Башкирское спутниковое телевидение» и KHL.

Первый матч гостевой серии «Салават Юлаев» провёл в Екатеринбурге, где одержал победу над «Автомобилистом» (1:3), сообщало информагентство «Башинформ».

С «Сибирью» «Салават Юлаев» в предыдущий раз играл на домашнем льду 18 февраля. Тогда «юлаевцы» уступили гостям в серии буллитов, передавал «Башинформ» из ледового дворца «Уфа-Арена».