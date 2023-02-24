Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
82.35
+0.14
-14 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Сегодня, 09:45

«Салават Юлаев» 24 февраля проведёт выездной матч с «Сибирью»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 24 февраля, «Салават Юлаев» проведёт второй матч заключительной гостевой серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы сыграют в Новосибирске с «Сибирью». Начало встречи в 14.30 по уфимскому времени. Прямая трансляция матча на телеканалах «Башкирское спутниковое телевидение» и KHL.

Первый матч гостевой серии «Салават Юлаев» провёл в Екатеринбурге, где одержал победу над «Автомобилистом» (1:3), сообщало информагентство «Башинформ».

С «Сибирью» «Салават Юлаев» в предыдущий раз играл на домашнем льду 18 февраля. Тогда «юлаевцы» уступили гостям в серии буллитов, передавал «Башинформ» из ледового дворца «Уфа-Арена».

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика