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Вчера, 19:33

В Стерлитамаке прошёл турнир по корэш памяти Минигали Шаймуратова

Сегодня, 18 февраля, в Стерлитамаке прошло первенство по борьбе корэш. Турнир был посвящён памяти Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Перед началом соревнований для участников турнира и зрителей в фойе «Стерлитамак-Арена» организовали выставку, в экспозиции которой были представлены экспонаты времён Великой Отечественной войны и личные вещи бойцов.

На церемонии открытия Герои России, генерал-майор Сергей Тулин подчеркнул, что Шаймуратов является примером мужества, отваги и упорства. Эти же качества присущи и участникам соревнований, отметил офицер.

На первенстве Башкирии отберут лучших борцов среди юношей 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды более чем из 20 городов и районов Башкирии. Всего за победу поборются свыше 400 спортсменов.

Добавим, в Уфе состоялся чемпионат России по греко-римской борьбе, который республика принимала впервые, сообщало информагентство «Башинформ». Кроме того, в Уфе открылся новый зал для спортивной борьбы. На его открытии приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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