С июля текущего года возбуждено 19 уголовных дел по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Из них 14 уже направлены в суд, пять находятся в производстве, сообщил замначальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по РБ Олег Дмитриев.

По его словам, суды назначают штрафы, обязательные работы и конфискуют транспорт в собственность государства.

Поводом для жёстких мер стали трагедии, в том числе смертельное ДТП в одном из районов республики, где 16-летний водитель питбайка и его 14-летний пассажир попали под колёса грузовика.

«С начала года выявлено и исключено из дорожного движения более полутора тысяч подростков-водителей без прав, составлено почти две тысячи материалов на родителей, а свыше тысячи семей поставлены на профилактический учёт», — привел данные статистики на заседании экспертного совета по вопросам общественной безопасности при комитете Госсобрания РБ Олег Дмитриев.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии предложили вывести питбайки из «серой зоны».