По его словам, сегодня эти мотоциклы формально считаются лишь спортивным инвентарём: не требуют регистрации, прав и не попадают под понятие транспортного средства в ПДД.

Основными нарушителями на питбайках становятся несовершеннолетние. Они ездят без шлемов и защиты, игнорируют правила и подвергают смертельной опасности себя и окружающих.

Наиль Ишмуратов отметил роль родителей: покупая ребёнку питбайк для развлечений, они становятся соучастниками возможных трагедий как фактически, так и юридически. Несмотря на работу Госавтоинспекции, задержание такой техники затруднительно, чем пользуются и малолетние нарушители.

«В связи с тем, что задержание питбайка является сложной задачей, у подростков дополнительно формируется культ противоправного поведения. Они уже организуют демонстративные заезды по городу. А это может проецироваться и на их дальнейшее поведение уже во взрослой жизни», — сказал заместитель председателя Общественного совета при МВД по республике.

Он призвал законодателей закрепить ответственность взрослых и устранить пробелы в законах, позволяющие подросткам свободно выезжать на питбайках на улицы населённых пунктов.

Чтобы убрать питбайки с дорог общего пользования, он предложил законодательно определить их как технику для бездорожья и внести поправки, запрещающие розничную продажу таких машин на территории страны, а также ограничить их ввоз — за исключением поставок для спортивных федераций и испытаний. За нарушение правил ввоза и реализации предлагается ввести административную ответственность вплоть до штрафов и конфискации товара.

Как подчеркнул Наиль Ишмуратов, именно бесконтрольная доступность питбайков делает несовершеннолетних главными виновниками трагедий на дорогах.

«Перечисленные меры позволят перекрыть бесконтрольный поток и доступ к покупке таких средств, что станет самым действенным решением обсуждаемой проблемы», — заявил он.